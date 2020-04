Vergés sobre el rechazo a abrir un hospital de campaña de Sant Andreu: "Judicializar esto, no toca"

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha lamentado que se haya registrado una causa por el rechazo del Govern a abrir un hospital de campaña de Sant Andreu de la Barca: "Judicializar esto, no toca".

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) registró este miércoles la exposición razonada remitida desde el Juzgado de Primera Instancia 5 de Martorell sobre la denuncia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la propia consellera Vergés, al rechazar este hospital de campaña en Sant Andreu de la Barca.

"Me parece increíble. Me encontré un caso similar en Sabadell y me parece que son luchas que no corresponden nada no con la crisis ni con la atención que nosotros damos", ha afirmado la consellera en una entrevista en Catalunya Ràdio este jueves.

Hospital temporal Vallès Salut

Vergés ha defendido que la Generalitat ha colaborado "absolutamente con todos los ayuntamientos y administraciones", porque considera que el virus no entiende de fronteras ni de ideologías y ha reclamado coordinación.

Ha negado que el Govern haya denegado el permiso de apertura del hospital de campaña porque fue montado por la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME): "No es verdad, porque la UME ha colaborado en varios lugares, ha ayudado ha hacer el Hospital temporal Vallès Salut. No tenemos ningún problema".

Nuevo método de conteo

La consellera, que ha explicado el nuevo método de contabilizar los casos de coronavirus en Cataluña, ha explicado que hay 1.307 UCIs ocupadas por personas con Covid-19, "el número más bajo durante todo el episodio de la pandemia".

Ha explicado que seguirán enviando al Ministerio de Sanidad los datos oficiales de los centros hospitalarios y también reportarán dos veces por semana la situación en las residencias, de las que ha dicho que hay 604 con al menos un caso de coronavirus y ha alertado de que hay personas asintomáticas que dan positivo y están siguiendo sus casos.