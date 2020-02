Units per Avançar busca reunir al catalanismo y al independentismo moderado de cara a las elecciones

Units per Avançar, ex socios del PSC y liderados por Ramón Espadaler, busca poner en marcha un nuevo frente catalanista que tenga por objetivos recuperar el "buen gobierno" y la cohesión social rota por el procés. En esta búsqueda han encontrado ya "puntos de acuerdo" con los integrantes de El País de Demà, plataforma cercana al PdCat, formada por los críticos con Carles Puigdemont y también conocida como Grupo de Poblet. Ahora, buscan también la manera de integrar a los de Lliures, aunque con ciertas dudas. Todo con el fin de poder lograr una candidatura de cara a las elecciones autonómicas y en la que se den la mano el catalanismo y el independentismo más moderado, ese que tiene claro que todo debe pasar por la "legalidad".

El secretario general de Units per Avançar ha explicado que el "proyecto político" que promueve "ha de servir y representar a todo el país". Por ello el debate se centrará en las políticas socioeconómicas. Así, desde Units per Avançar ya avanzan su rechazo a cuestiones como los ataques a la escuela concertada o el nuevo decreto autonómico de vivienda, que consideran que es "un incentivo a la ocupación". La formación también está en contra de "medidas fiscales" que afectan sobre todo a la clase media y de la paralización de inversiones en infraestructuras como el tramo del IV Cinturón. Cuestiones todas en las que, según ha informado Units per Avançar, han encontrado "puntos de concordancia con El País de Demà".

Sensibilidad catalanista

La formación de Espadaler también considera que, en la relación entre Cataluña y España, se han impuesto en la Generalitat los criterios "del ala más dogmática de la izquierda". Por ello creen que es necesaria una propuesta que dé respuesta "a este electorado con sensibilidad catalanista y, en algunos casos, soberanista". Espadaler ha recordado que Units per Avançar cuenta con representación en el Ayuntamiento de Barcelona a través del teniente de alcalde Albert Batllé y que también trabajan ya en el Parlament y en otros municipios como el de Badalona. Una presencia que les acerca también a El País de Demà. "Hemos de profundizar en este camino", ha dicho, "respetando las decisiones que ellos tomen soberanamente".

En cuanto a la posibilidad de que los integrantes de Lliures puedan integrarse en este nuevo espacio, Espadaler ha cuestionado la viabilidad de ese acuerdo. "Queremos ser dialogantes", ha señalado, "pero un proyecto político que vaya de una punta de Poblet a otra del futuro proyecto de la Lliga, no sé si es tan viable en cuanto a contenidos y a propuesta electoral". Es la celebración o no de un referéndum de autodeterminación la que aleja a estas formaciones. Mientras que El País de Demà se observa con buenos ojos, en Lliures no lo incluyen en su programa.

Espadaler, finalmente, ha justificado la ruptura con el PSC asegurando que las condiciones de Cataluña han cambiado en los últimos años. Sin embargo, se ha mostrado partidario de la mesa de negociación abierta entre el Gobierno y la Generalitat en virtud del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC. "Es una oportunidad que sí o sí se ha de aprovechar", ha dicho sobre esta cuestión.