Ultimátum de ERC a Sánchez para rebajar la presión de Torra

ERC ha lanzado su órdago a Pedro Sánchez. Un ultimátum 'trampa' que deja en manos de la militancia la hipotética investidura del presidente del Gobierno. Los 13 escaños de los republicanos e independentistas catalanes son vitales para el actual inquilino de La Moncloa, pero permitir que gobierne tendrá consecuencias en unas eventuales elecciones autonómicas en Cataluña.

Quim Torra tiene encima de la mesa la convocatoria de elecciones en caso de que ERC ofrezca su abstención e incluso el sí para investir a Sánchez. De hecho, fuentes conocedoras del seno de ERC consideran que "hay una clara división" interna y ahora tratan de apaciguarla con esta consulta con una enrevesada pregunta: "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?".

"La nueva dirección tiene intención de ir haciendo consultas". Así responden fuentes de ERC respecto al referéndum a sus bases sobre la investidura de Pedro Sánchez. "Se ha decidido así por el momento y por la intención de la nueva dirección", han señalado las mismas fuentes en declaraciones a El Liberal.cat.

División interna en ERC

La consulta a las bases sobre el rechazo a una investidura de Pedro Sánchez forma parte de la nueva estrategia de participación de la militancia, sin embargo "hay una seria disputa en el seno del partido", según apuntan fuentes conocedoras de la batalla interna. "No se entiende el por qué de esta consulta cuando se ha votado el 10-N bajo la premisa de no conceder el gobierno a Sánchez sin nada a cambio", han señalado. ERC insiste en que es una nueva estrategia de participación de las bases, más cuando el preacuerdo de Sánchez y Unidas Podemos establece un diálogo "siempre" en el marco de la Constitución.

Este movimiento de ERC se produce justo en plenas negociaciones con JxCat para consensuar una postura común de cara a la investidura de Sánchez. Este miércoles se ha producido el primer encuentro con un "resultado positivo", según han considerado fuentes conocedoras de la reunión en el Parlamento autonómico. "Hemos constatado que ambas formaciones continuamos en el 'no' (a la investidura)", han puntualizado las fuentes de ERC, que han explicado a JxCat "cómo debe ser la mesa de negociación" propuesta a Sánchez.

Habrá al menos un segundo encuentro sin que se haya concretado la fecha, según apuntan las mismas fuentes de ERC. Gabriel Rufián y Laura Borrás son los dos dirigentes de ERC y JxCat, respectivamente, que negocian entre ambos partidos.

El "no" de JxCat a Sánchez solo cambiará si el Ejecutivo modifica su postura sobre el punto nueve del preacuerdo con Pablo Iglesias y se inicia una negociación entre iguales. Los de Torra y Carles Puigdemont tienen clara su postura y es no salirse del pacto consensuado en la Llotja de Mar, un acuerdo en el que no están ni PNV y Compromís. Entre los firmantes se encuentran además de ERC y JxCat, el PDECat, CUP, Demòcrates, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana, Més per Mallorca y Més per Menorca.

Los nacionalistas vascos se desvincularon de esta declaración realizada a dos semanas de las generales por no contener propuestas positivas al exigir "el derecho de autodeterminación de los pueblos y la libertad de los presos y presas políticos, y el retorno de los exiliados". Los independentistas de Borrás piden, además, una mesa de diálogo entre iguales entre La Moncloa y la Generalitat, aparte de la mesa de partidos convocada por Torra en Cataluña.