'Tsunami Democràtic' anuncia una nueva oleada de acciones entre fuertes críticas del independentismo

Tsunami Democràtic reaparece, la organización ha anunciado que que se prepara para una nueva fase de protestas, con acciones diseñadas para conseguir objetivos políticos, operativos y comunicativos concretos en el marco de los derechos, la libertad y la autodeterminación: "Empieza la segunda oleada", ha asegurado en diversas publicaciones en Twitter, este martes.

No obstante, su vuelta ha sido criticada por independentistas, varios usuarios han asegurado que Tsunami ya no tiene credibilidad, y con la acción en el Campo Nou no tenia ningún objetivo. También les han acusado de ser una herramienta de partidos. Y achacan su vuelta a que ya se ha materializado la investidura de Pedro Sánchez gracias a la abstención de ERC.

Ja no teniu credibilitat. L'acció del Camp Nou va ser un absolut despropòsit, sense objectius. Sou una eina dels partits per tenir a la gent controlada... No volem Sit and Talk, volem independència ja. Us hem passat per sobre. — Franja Roja (@franja_roja) January 14, 2020

Ara que ERC ja ha investit a Pedrogan ja podem tornar a fer coses no? Anava així? — Durranov (@JotaDurranov) January 14, 2020

Han revisado aciertos y errores

La organización ha asegurado que ha hecho una reflexión pausada de la situación política, revisando aciertos y errores "para convertirlos en aprendizajes para avanzar en la eficacia de sus acciones". La plataforma continuará proponiendo acciones de protesta no-violenta y de desobediencia civil masiva mientras las reclamaciones mayoritarias de la sociedad catalana no sean atendidas", ha añadido.

Además, ha considerado que ha contribuido a impulsar un cambio substancial "del estado de ánimo del movimiento independentista", con lo que la fuerza de la gente ha recuperado la iniciativa.

La plataforma ha aseverado que ha conseguido imponer una agenda y marco político propios, ha destacado la popularidad del lemaSpain, sit and talk y ha valorado que el Gobierno ha reconocido "la existencia de un conflicto en Catalunya".

"Pero Tsunami constata que, a pesar de las promesas de espacios de diálogo, no se paran las resoluciones judiciales, la violencia estructural, ni la persecución ideológica y política", ha añadido.