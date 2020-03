La Trisindical lleva a Inspección de Trabajo la falta de medios en los Mossos

La Trisindical ha denunciado ante Inspección de Trabajo la falta de medios de los Mossos d'Esquadra para llevar a cabo su labor "en primera línea" sin riesgo para su salud durante la pandemia por el coronavirus y ha pedido que se desinfecten urgentemente, cada día, sus comisarías y uniformes.

En la denuncia la Trisindical, que agrupa a los sindicatos SPC, CAT y SME, acusa a la Generalitat de no poner a disposición de los agentes de los Mossos d'Esquadra las medidas de protección y prevención necesarias para evitar el contagio del coronavirus y advierte de la falta de concreción de un plan de contención.

Ante esta situación, solicita que Inspección de Trabajo actúe de forma urgente e inmediata e intervenga ante el "incumplimiento" por parte de la administración de la ley de prevención de riesgos laborales y, entre otras medidas, ordene que se dote a los mossos de equipos de protección individuales, como vestidos especiales de protección biológica, mascarillas, guantes de protección, gafas de protección y desinfectantes.

Desinfección diaria

También exige que se permita el uso de los equipos de protección individual a los Mossos sin ningún tipo de excusa ni impedimento y que se proceda por parte de la administración, de forma urgente, a limpiar y desinfectar de forma recurrente y diaria los vehículos, comisarías y otras dependencias policiales y públicas donde están prestando servicio.

Además, solicita a Inspección de Trabajo que ordene que también se limpien y desinfecten diariamente los uniformes de los Mossos.

También apunta que los vehículos, las comisarías y otras dependencias policiales y públicas donde prestan servicio los Mossos se encuentran en una situación de "falta de la higiene necesaria", pese a que son puestos de riesgo elevado de contagio y propagación del virus.

Equipos de protección básicos

"Es evidente que la administración pública no está adoptando las medidas para suprimir los factores de riesgo que están causando daños a la salud de los trabajadores y a su entorno de trabajo", advierte el escrito, que insiste que la administración "no está combatiendo los riesgos en su origen, no está evaluando los riesgos y, evidentemente, no está evitando los riesgos de contagio".

La Trisindical ha interpuesto esta denuncia ante Inspección de Trabajo porque considera que, pese a que los Mossos están llevando a cabo su labor "en primera línea", no cuentan con los equipos de protección básicos.