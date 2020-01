Torrent, dispuesto a seguir los pasos de Forcadell tras su desacato al Supremo

El presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha vuelto a mostrar su desacato al Tribunal Supremo al brindar todo el apoyo a Quim Torra. "Haré todo lo que esté en mis manos para defender los derechos del presidente Torra como diputado y el pleno ejercicio de todos los derechos inherentes a la condición de diputado que hoy tiene el presidente Torra", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que Torra "votar e intervenir" en el pleno. Torrent no se ha mostrado preocupado ante una posible inhabilitación. "No me interesan las consecuencias de las decisiones, sino si son necesarias o no", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio. De esta forma, seguiría los pasos de Carme Forcadell, expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana y del Parlament, ahora en prisión tras la sentencia del juicio del 'procés'.

Para mostrar esta estrategia, el Parlament presentará este martes su recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central, que ha inhabilitado a Torra y ha exigido la retirada inmediata del acta de diputado, condición indispensable para ser presidente de la Generalitat.

La JEC, órgano "exclusivamente administrativo"

Para Torrent, y pese a la ratificación del acuerdo de la Junta Electoral por parte del Supremo, Torra sigue siendo diputado, al tiempo que ha afirmado que la JEC es un "órgano exclusivamente administrativo", sin competencias para modificar la composición de un Parlamento.

"Una Junta Electoral no puede modificar la composición de un Parlamento como el de Cataluña, que además tiene un reglamento que estipula cómo actuar en casos como este", ha afirmado, pese a que los miembros de la JEC son jueces del Supremo.