Torra se reafirma en el objetivo de la autodeterminación y Asens le pide dejar los "maximalismos"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado hoy que mantendrá su objetivo de que los independentistas catalanes puedan ejercer el "derecho a la autodeterminación". Anuncio que Torra ha formulado a pesar del pacto alcanzado entre el PSOE y ERC con motivo de la investidura del socialista Pedro Sánchez y que contempla someter a consulta de todos los catalanes los acuerdos que se alcancen a partir de ahora. Torra respondía así a la petición del diputado de En Comú-Podem, Jaume Asens, de "no desaprovechar la esperanza".

Asens ha asegurado, en una entrevista con ACN, que la consulta pactada entre PSOE y ERC es "un punto de partida" que no implica la renuncia a celebrar un referéndum sobre la independencia. El diputado ha reconocido que, en este momento, no se dan las condiciones para convocar una consulta como esta pero también ha señalado que es necesario encontrar "un mínimo común" entre todos los "actores" para poder solucionar la situación en la que se encuentra ahora mismo Cataluña. En la misma entrevista, Asens ha pedido a Torra que renuncie a "maximalismos", que no haga "monólogos" y que trabaje para "flexibilizar posiciones".

La respuesta del presidente de la Generalitat no se ha hecho esperar. En su cuenta de Twitter, Torra en su objetivo de llevar a cabo "lo que el Parlament y el Govern han acordado". Es decir, "el ejercicio del derecho a la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía". "Mientras sea presidente de Cataluña", ha añadido Torra, "defenderé este mandato allá donde esté y allá donde toque".