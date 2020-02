Torra rechaza el documento de Sánchez y solo hablará de autodeterminación y amnistía

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene claro que a la mesa de negociación abierta entre el Gobierno y el Govern solo llevará dos cuestiones: autoderminación y "fin de la represión". Así se lo ha dejado claro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el encuentro que ambos han mantenido este jueves en Barcelona. "Hace tiempo que estamos preparados para el diálogo", ha dicho Torra, "pero no sabemos cuál es la postura del Gobierno".

Torra ha insistido en esta falta de propuestas del Gobierno central sobre las cuestiones que únicamente interesan al independentismo. Y, a la vez, ha rechazado el documento de 44 puntos que le ha presentado Pedro Sánchez por considerar que, por un lado, no se centra en el "conflicto político", y que, por otro, ya existen organismos en los que pueden tratarse esas propuestas.

El documento, de cualquier manera, será trasladado a lo que Torra ha definido como "mesa de actores independentistas" para su valoración. Una mesa en la que, además de los partidos y las entidades separatistas, está también representado el Consell per la República creado por Carles Puigdemont en Waterloo.

Bilateralidad y autodeterminación

El presidente de la Generalitat ha explicado a Sánchez el origen del "catalanismo y del independentismo" para hacerle entender que Cataluña busca "la bilateralidad" con el Estado y el reconocimiento como "sujeto político que toma decisiones". De ahí, por ejemplo, la postura del vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonés, de no asistir mañana al Consejo de Política Fiscal. "Hablamos de soberanías, de derechos y libertades", ha abundado Torra, "hablamos de un pueblo que acaba decidiendo su futuro libremente".

Torra, que se ha referido al encuentro con Sánchez como una "conversación más de fondo", ha reconocido como avance el hecho de que el Gobierno central ya hable claramente de conflicto político a la hora de referirse al problema creado por el separatismo en Cataluña. Sin embargo, no es suficiente y por ello en la mesa de negociación los independentistas solo aceptarán tratar la autodeterminación y la amnistía. No obstante, Torra también ha pedido "no generar expectativas falsas en la ciudadanía". "Si hemos de negociar", ha añadido, "es para ir a la raíz del conflicto y encontrar soluciones".

Sobre el hecho de que Sánchez haya aceptado reunirse con él a pesar de estar inhabilitado como diputado, Torra ha asegurado que "está bien" que el presidente del Gobierno se cite con el de la Generalitat. En cuanto a la inhabilitación en sí, Torra ha aprovechado la ocasión para calificar de "surrealista" que esta se haya producido por una orden de la Junta Electoral Central. "Todo ayuda a la hora de confrontar los déficits democráticos de España", ha concluido el presidente.