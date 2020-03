Torra insiste por carta a dirigentes europeos en confinar totalmente Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado diversas cartas a dirigentes europeos avisando de que la situación por el coronavirus en Cataluña es muy preocupante, e insistiendo su petición que ya ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de confinar completamente la comunidad autónoma.

"Ya no es la posición del presidente de Cataluña. Es la posición de los expertos", ha afirmado Torra en una entrevista en Catalunya Ràdio, e insistiendo en que la única manera de parar el brote es con el confinamiento total, como ha apuntado en la misiva enviada al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, entre otros.

Torra ha considerado que es injusto que mientras él puede trabajar desde casa, otros trabajadores no pueden hacerlo porque no es una norma que tengan que implantar obligatoriamente las empresas: "No me parece normal, no es de sentido común", ha añadido.

El Éjercito en el Puerto y el Aeropuerto

Además ha criticado que el Gobierno mandara al Ejército a Cataluña sin avisarle: "Así no se hacen las cosas. Habíamos colaborado bien con el ministro de Sanidad. Y de repente nos ponen en estado de alarma. Nos envían al Ejército y no nos dicen para qué".

Torra se refería a la llegada el jueves de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército que han acudido al Aeropuerto de Barcelona - El Prat para desinfectar las instalaciones.

En este sentido, Torra ha afeado que las acciones de limpieza del Puerto y Aeropuerto de Barcelona hechas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) no son las que necesita Cataluña: "Si el Ejército quiere venir a Cataluña y nos quiere ayudar, que se plante en la pista del Aeropuerto del Prat y pare los aviones".

Suministro para 15 días

Sobre los recursos sanitarios, ha explicado que espera que este fin de semana llegue un suministro masivo, especialmente a las residencias de ancianos, mientras que ha anunciado que actualmente hay material para tres o cuatro días y que el material que debe llegar cubrirá dos semanas más.

Preguntado por si se ha multado a personas sin techo en Barcelona por no estar en casas, ha dicho que no tiene constancia, pero que "no tendría que pasar", y que si se ha multado a alguien, entiende que es un error.

El presidente catalán, que ha dado positivo en Covid-19, ha agradecido el trabajo de la consellera de Salud, Alba Vergés, y de todo el personal médico, y ha dicho que está con tos y opresión en el pecho pero como no tiene fiebre, puede seguir trabajando.