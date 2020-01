Torra condiciona la mesa de diálogo con Sánchez a la autodeterminación y la amnistía

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha condicionado la mesa con el Gobierno de Pedro Sánchez a la negociación de la autodeterminación y la amnistía. Por este motivo, exige "garantías" en este diálogo pactado entre ERC y el PSOE. Una vez tenga la respuesta del Ejecutivo central, decidirá en una reunión con el resto de formaciones independentistas si inicia la conversación.

Torra y Sánchez se reunirán el próximo 6 de febrero en Barcelona para establecer las condiciones de la mesa de diálogo. "Necesito saber en qué condiciones negociaremos lo que haga falta negociar, que es el ejercicio de la autodeterminación y la amnistía", ha asegurado Torra en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Somos todos los que hemos dicho que vamos a plantear estos dos puntos", ha insistido.

De esta forma, ha dejado en el aire la negociación con el Gobierno de España al exigir un diálogo sobre el "ejercicio de la autodeterminación y los derechos fundamentales". "Nosotros ya sabemos qué queremos, ahora es el Estado quien debe ofrecer propuestas", ha considerado. "La mesa está condicionada", ha apuntado.

Por otro lado, ha continuado con las críticas contra ERC por permitir la pérdida del escaño. "Me siento a la intemperie", ha lamentado. "Lo que votamos, ni un órgano administrativo ni quien sea tiene autoridad para cambiarlo", ha dicho. "¿Si no nos creemos lo que aprobamos en el Parlament, el simbolismo donde está?", tras recordar la votación del 4 de enero en el Parlament, cuando fue ratificado como diputado.

En otro orden de cosas y sobre el anuncio del adelanto electoral, Torra ha asegurado que habló con Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, JxCat, ERC y sociedad civil antes de tomar la decisión de convocar las elecciones tras aprobar los Presupuestos.

Torra no ha aclarado si había hablado con Carles Puigdemont sobre el anuncio realizado este miércoles. "Era una decisión transcendental" y adoptada desde la "responsabilidad", ha señalado.

No era partidario de sustituir a los consejeros de ERC

Según se ha conocido, los consejeros de JxCat habían considerado la necesidad de tomar medidas contra ERC, como sacar a los consejeros republicanos del Govern, pero el presidente de la Generalitat se negó. "No era partidario de sustituir a los consejeros de ERC", ha apuntado, sino de la "unidad".

"He tenido muchas reuniones de los partidos independentistas para consensuar una respuesta", ha indicado, incluso tomando en cuenta la propuesta de la CUP para alcanzar la autodeterminación lo antes posible, junto con la amnistía.

"Siempre he sido leal con todos los consejeros, sean del color que sean", ha dicho Torra. "Todas las declaraciones y el plan de acción del Govern han sido consensuados", ha añadido. La ignición del fuego entre JxCat y ERC se inició con el rechazo de los republicanos a la investidura de Carles Puigdemont, según sus declaraciones.

"Me hubiera gustado que otros me hubieran acompañado en mi desobediencia", ha lamentado Torra. Mientras el presidente del Govern se negaba a retirar las pancartas, éstas fueron borradas de las fachadas de las Consejerías. "El problema no fue que yo no quitara la pancarta, sino que otros no hicieran lo mismo", ha insistido. "No nos vamos a doblegar, por eso voy a mantener la pancarta", ha reiterado.

El día de las elecciones se conocerá cuando se aprueben los Presupuestos

Torra mantiene el secretismo sobre el día en el que se celebrarán las elecciones anticipadas. "Se convocarán el mismo día en el que se aprueben los Presupuestos", ha asegurado, sin matizar si serán en primavera, a partir del 18 de mayo, o bien una vez entrado el otoño, tras la celebración del 11-S y un nuevo aniversario del referéndum del 1-O

Sobre los Presupuestos, JxCat votará a favor de las cuentas tras asegurar que el grupo político no iba a participar en ninguna votación hasta que Torra pueda votar como diputado. La amenaza se produjo después de que la Mesa del Parlament retirase el acta al presidente de la Generalitat para acatar la orden de la Junta Electoral Central, ratificada por el Supremo.