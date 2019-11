Quim Torra descarta un adelanto electoral en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha descartado este jueves como candidato en unas futuras elecciones autonómicas. Todo ello a la espera de la sentencia del juicio en el que el president podría ser inhabilitado por desobedecer a la Junta Electoral al no retirar los lazos amarillos en honor a los políticos catalanes presos.

En una entrevista concedida a Rac1, Torra ha insistido en que no tiene previsto avanzar la celebración de las elecciones catalanas a pesar de que la Generalitat sigue funcionando con los presupuestos de 2017 y de que el propio presidente se enfrenta a una inhabilitación por desobediencia.

En ese contexto, Torra ha manifestado que apuesta por agotar la actual legislatura, que concluye en 2021. Torra llegó al cargo de presidente meses después de la huida a Bélgica de su predecesor, Carles Puigdemont, y de la celebración de unas elecciones autonómicas en las que se impuso Ciudadanos.

A la vez que ha apostado por agotar la legislatura, el mandatario nacionalista ha reiterado que no tiene ninguna intención de ser candidato a la presidencia.

"Culminar el proceso"

"Siempre he dicho que no me volveré a presentar a ninguna elección. Yo tenía un encargo, a partir del punto en el que quedó el proceso de independencia avanzar para culminarlo", ha asegurado.

"Eso es lo que intento hacer. Mientras crea que sirvo para culminar el proceso, seguiré", ha expuesto Torra, convencido de que no al espacio neoconvergente no le conviene en este momento un avance electoral.

Si bien Torra ha reconocido que esa decisión no es exclusivamente suya, ha mantenido que, si de él depende, no habrá elecciones autonómicas en las próximas fechas en Cataluña.