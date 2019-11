Torra ni condena el corte de La Junquera ni da orden de cargar a los Mossos

Ni condena el corte de La Junquera ni dará orden a los Mossos para desalojarla. Quim Torra ha responsabilizado a Pedro Sánchez de la grave situación social en Cataluña.

El presidente de la Generalitat no ha condenado la acción de 'Tsunami Democràtic' en La Junquera, pese a las pérdidas de transportistas y empresas dedicadas a la importación y exportación de mercancías. También ha asegurado que los "Mossos no cargarán" contra los manifestantes, motivo por el que se ha realizado un importante despliegue de la Guardia Civil para auxiliar a los antidisturbios de los Mossos, cuyos mandos no han dado orden de desalojar la AP-7 y retirar los vehículos abandonados en la vía.

"No cargarán"

Según ha explicado Torra, los antidisturbios de la Brimo (Mossos) no cargarán contra los CDR una vez crucen la frontera, mientras les han dado el plazo de una hora para sacar los vehículos de la vía, una acción que contrasta con la realizada por la policía francesa, que ha llevado grúas para sacar los coches de los independentistas.

"Ahora lo que más nos preocupa en un viaducto es la seguridad de estos ciudadanos", ha afirmado Torra en una entrevista de Catalunya Ràdio.

siguiendo así la consigna de los CDR de mantenerse en el viaducto, el punto más peligroso debido al riesgo de caídas. "No va a haber cargas", ha afirmado.

Torra ha mostrado su respeto al "derecho a protesta y a los derechos políticos y civiles" para responder así a los empresarios y transportistas, que cifran las pérdidas en 15 millones de euros por cada día de corte en La Junquera. Con esta afirmación, Torra también ha respondido a la petición de Foment del Treball, que pedía al presidente catalán "poner fin" a la movilización con un mensaje, pese a defender en el mismo comunicado el "legítimo" derecho a la protesta.