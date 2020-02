Torra asegura que en los próximos meses tendrá un "embrión" de la futura 'Constitución' catalana

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que, antes de que se celebren las próximas elecciones autonómicas, podría estar listo el que ha definido como "embrión" de la futura Constitución catalana. Según su previsión, el "debate constituyente" comenzará a trabajar con propuestas concretas entre abril y mayo, de tal manera que los partidos independentistas puedan "aprovechar" el documento para la campaña electoral.

No es la primera vez que el independentismo promueve desde las instituciones la elaboración de un texto constitucional. Ya en 2016, y tras el trabajo inicial del polémico ex juez y ex senador de ERC Santiago Vidal, prepararon otra Constitución que llegó a ser entregada a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que hoy cumple condena por el referéndum ilegal del 1-O. En el preámbulo de aquel texto se definía Cataluña como una "nación ribereña del Mediterráneo" que inicia "un nuevo camino" sobre los "pilares" de la "plena consideración de la voluntad democrática de sus ciudadanos y la fraternidad y armonía con el resto de naciones".

¿Elecciones sí o no?

Quim Torra, por otro lado, no ha querido desvelar si convocará realmente o no las elecciones tras la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. En la misma entrevista con El Punt Avui, el presidente ha explicado que no dirá nada hasta esa aprobación, con el fin de evitar "una campaña descarnada". Al preguntarle si "dirá la fecha o convocará elecciones", se ha limitado a señalar que solo dirá la fecha, dejando en el aire su intención real de dar por acabada la legislatura.

El presidente, además, ha vinculado la convocatoria a lo que suceda en la mesa de negociación con el Gobierno central. Una mesa en la que, ha insistido, los políticos independentistas solo hablarán de derecho a la autodeterminación y fin de la represión. De los presupuestos y de esta mesa dependerá, pues, que considere la posibilidad de alargar la legislatura y dejar en suspenso la convocatoria electoral: "Decidiré lo que sea mejor para el país. No es nada que no haya hecho durante todo este tiempo".

Torra, en la misma entrevista, ha insistido en la necesidad de que las formaciones independentistas afronten unidas los comicios, subrayando que solo así será posible la independencia. Vuelve el presidente al mensaje de que la ruptura con España no solo es posible sino que, además, está más cerca de lo que parece.