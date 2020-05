Torra agradece a ERC el 'no' a la prórroga del estado de alarma y pide "trabajar juntos" por la independencia

Con la certeza de que la elecciones autonómicas se celebrarán en Cataluña en los próximos meses, cada partido independentista va tomando sitio en la carrera electoral. Sobre todo, las dos principales formaciones, JxCat y ERC, que empiezan ya a dejar atrás la crisis del COVID-19 para retomar la sempiterna promesa de la independencia de Cataluña. La votación de la ampliación del estado de alarma celebrada este miércoles en el Congreso ha permitido comprobar cómo republicanos y posconvergentes empiezan a jugar en serio sus cartas mirando más hacia las urnas que hacia los problemas generados por la pandemia en España y, más concretamente, en Cataluña. Y, como colofón a los discursos, se ha producido desde Barcelona la intervención del presidente Quim Torra, quien ha agradecido a las formaciones independentistas con representación en el Congreso su rechazo a la prórroga.

Un rechazo que, en el caso de JxCat, es incomprensible puesto que se han mostrado partidarios de mantener el confinamiento total y se han opuesto, en la medida de sus posibilidades, a la planificación de la desescalada preparada por el Ministerio de Sanidad. Ahora, sin embargo, ya no les interesa mantener el estado de alarma. Toca volver a enarbolar la bandera de la independencia, como ha hecho Torra vía Twitter, agradeciendo a todos su voto en contra de la propuesta del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y "en defensa" de los "derechos y libertades" que se han sustraído, supuestamente, a los catalanes desde marzo, al retomar el Estado las competencias en Sanidad e Interior.

Torra, además, ha reclamado a estos partidos, JxCat, ERC y las CUP, empezar a "trabajar unidos para culminar la independencia de Cataluña".

Vaig demanar el No a la pròrroga de l’estat d’alarma i per això agraeixo a tots els partits independentistes el seu vot, avui, al Congrés espanyol, en defensa dels nostres drets i llibertats. Aquest és el camí: treballar units per a culminar la independència de Catalunya. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 20, 2020

¿Peligra la legislatura?

La sesión en el Congreso, por otro lado, ha sido áspera en lo que a las intervenciones de los independentistas se refiere. Ha destacado, en este sentido, el discurso de ERC, que, si bien se esperaba que apoyara la nueva prórroga, finalmente ha decidido no hacerlo. Algo que poco ha importado al Gobierno, que ya se había asegurado el voto a favor de los 10 diputados de Ciudadanos, lo que le permitía prescindir sin problemas de ERC.

El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, ha advertido al presidente Pedro Sánchez de que el fracaso de la negociación de esta ampliación puede "llevarse por delante, quizás de forma irremediable, el espíritu de la investidura". "Hemos fracasados todos", ha dicho también Rufián, "los que lo saben y los que no lo saben, que son unos cuantos. Unos por no saber negociar y otros por no saberlo explicar".