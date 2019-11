Torra exige a Sánchez un "relator" y no descarta la "unilateralidad"

Quim Torra pone las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez. Exige un diálogo sin líneas rojas ni temas prohibidos. "De tú a tú, hablar de todo", ha asegurado el presidente de la Generalitat, pero formales, es decir, con "la figura de un mediador, un relator o como queramos que se llame" para constituir una negociación "seria y creíble".

"Que me llame", ha insistido el máximo dirigente del Ejecutivo catalán en una entrevista al diario Ara. "Aquí hay un problema de convivencia, de democracia y por tanto esta tabla es para hablar de democracia", ha afirmado sobre el punto nueve del preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.

Así ha puesto precio para no repetir las elecciones por tercera vez. "Nosotros votamos "no" en la investidura de Sánchez y no lo cambiaremos por nada ni daremos más cheques en blanco". "Con el punto nueve sobre la mesa nuestra posición es un no rotundo", ha aseverado.

Sánchez sigue sin coger el teléfono

Torra ha exigido una mesa bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, pero "lo primero que debería hacer el señor Sánchez (...) es llamarme". Tras reconocer que Sánchez no le ha cogido aún el teléfono, tras varias semanas intentándolo, incluso después del 10-N, Torra ha considerado importante el reconocimiento mutuo, "porque la negociación es de gobierno a gobierno", mientras los puentes entre La Moncloa y la Generalitat no están rotos debido a la negociación entre Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, y Pere Aragonés, vicepresidente del Ejecutivo catalán.

"Respeto y entendimiento" son las dos otras condiciones impuestas por Torra para mantener la negociación entre Cataluña y España, al tiempo que ha señalado que el pacto de Pedralbes establecía que "no hay condiciones" previas por ambas partes para iniciar una negociación. "Vamos a defender el ejercicio del derecho de la autodeterminación de Cataluña. Por lo tanto, entendemos que el Gobierno hará su propuesta". La petición de Torra es un "referéndum internacionalmente vinculante".

Torra pide la retirada de la acusación sobre Torrent

Torra continúa con su desafío para avanzar en un "diálogo honesto". Sánchez deberá retirar "las acusaciones que hace la Fiscalía contra el presidente del Parlamento -Roger Torrent-", ha señalado. "No me parecería lógico que estuviéramos hablando del derecho de la autodeterminación en una mesa y, por otro lado, la Fiscalía estuviera investigando el Parlamento para hablar del derecho a la autodeterminación", ha enfatizado.

Por otro lado, Torra ha menospreciado a los partidos considerados de derechas en Cataluña. "Tienen un espacio muy residual", mientras en el conjunto de España suben. "Vemos con gran preocupación este ascenso del fascismo", ha señalado y pide al presidente Sánchez convocar una mesa de partidos para abordar el incremento del "fascismo". "La convocaré en breve", ha asegurado, sin entrar a valorar el punto nueve del preacuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias, que insta a "una negociación siempre dentro de la Constitución". "Aquí no hay un problema de convivencia, aquí hay un problema de democracia y, por tanto, esta tabla es para hablar de democracia", ha asegurado.

El sucesor del fugado de la justicia ha mantenido la confianza en "Jaume Asens o Gerardo Pisarello", quienes "siempre" han acudido a las manifestaciones independentistas en favor de los políticos presos y han mostrado su apoyo al derecho de la autodeterminación de Cataluña.

El derecho a autodeterminación, al Congreso

A su juicio, el Estado debe plantear un referéndum de autodeterminación en Cataluña al calor de la encuesta del CIS catalán, que sitúa el apoyo al independentismo con caída de tres puntos respecto a la anterior encuesta. "Lo que veo es que en las últimas cuatro elecciones ha ganado el independentismo. Esto es realidad, esto son votos", ha asegurado. La encuesta se realizaba antes de la sentencia, y el presidente autonómico cree que el resultado sería diferente ahora, tras las protestas violentas de los separatistas.

Tras los resultados del 10-N, donde el independentismo ha registrado una minoría en Cataluña, pese a subir un escaño más, ha emplazado a los 23 diputados de ERC, JxCat y la CUP "a defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña", junto con BNG y Bildu, recordando la firma del pacto de la Declaración de la Llotja de Barcelona. En ese acuerdo se pedía también la puesta en libertad de los líderes condenados por el Supremo y el retorno de los exiliados.

Un gran acuerdo con ERC y la CUP

Torra ha celebrado las protestas, sabotajes e intentos de bloqueo para dañar la economía catalana. "Celebro que la ciudadanía haya empoderado y haya salido a la calle masivamente y pacíficamente", ha asegurado, pese a la violencia esgrimida por los CDR en la mayoría de sus actos.

Aún así, se ve decepcionado por no encontrar una postura común entre los partidos independentistas con una fórmula donde la "ciudadanía avance" con el apoyo de instituciones comprometidas y entidades. "Llegaré tan lejos como el pueblo de Cataluña quiera llegar. Y por eso hice la propuesta que hice", ha afirmado en referencia a la autodeterminación en esta legislatura, una medida tomada de forma unilateral por el presidente autonómico y sin consultar con ERC, sus socios de gobierno, ni la CUP.

Torra ha desmentido este extremo. "No, todo el mundo conocía mi posición y por lo tanto yo creía que debía atender mi compromiso como presidente de la Generalitat, que era explicar a la ciudadanía qué es lo que pensaba el presidente en ese momento".

Para concretar, ha instado a hacer posible "un gran acuerdo nacional que nos permita ponernos realmente otra vez en marcha". "Es imposible" si unidad en el independentismo.