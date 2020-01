El abogado de Torra y Puigdemont defiende el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general

Gonzalo Boye, abogado de Quim Torra y Carles Puigdemont, se deshace en elogios hacia Dolores Delgado, la nueva fiscal general del Estado tras ser ministra de Justicia, un polémico cambio realizado por Pedro Sánchez muy criticado por miembros de Unidas Podemos y la oposición del centro derecha en bloque.

Puigdemont se encuentra procesado por sedición y malversación y contra el pesa una orden de arresto en cuanto pise territorio español por su responsabilidad en el procés. El nombramiento es positivo "desde el punto de vista de que se nombra a una gran profesional", ha afirmado en una conversación con El Independiente, aunque no ve "relación directa entre un posible beneficio para sus defendidos y la designación de Delgado.

A la derecha le molesta que Delgado sea mujer

A su juicio, con Dolores Delgado "se va a profesionalizar la actuación de la Fiscalía en base al principio de la legalidad, que es algo que veo olvidado desde hace tiempo", ha señalado. "Tiene las ideas claras y experiencia tanto nacional como internacional", ha dicho sobre la propia fiscal general y exministra de Justicia. "Tiene un currículum, algo que parece molestar a la derecha", ha argumentado. A su juicio, las críticas contra Delgado sedebe a que es una mujer.

"Les molesta que sea mujer, que tenga una trayectoria concreta centrada en Derechos Humanos. Además es especializada en Jurisdicción Universal, que eso a la Derecha también le molesta mucho", ha explicado Boye.

Críticas al Supremo

Sin embargo, ha pedido a la fiscal que respete la legalidad y cuestionar al Tribunal Supremo sobre las competencias para mantener las euroórdenes y mantener la instrucción de esta causa. "El Tribunal Supremo, desde al menos el 7 de enero cuando tanto Puigdemont como Comín renunciaron a su escaño en el Parlament, dejó de ser competente", ha asegurado.

"Un fiscal en condiciones lo que haría es plantarle tipo al juez y decirle: 'Tú no puedes juzgar esto'", ha considerado el letrado, que ha pedido a la Fiscalía presentar una declinatoria al juez Pablo Llarena que, según él, "es perfecto conocedor de que no tiene competencias para instruir la causa".

Carga contra María José Segarra

También se ha referido a la exfiscal general del Estado, María José Segarra, de quien ha dicho que "no ha dirigido la Fiscalía en todo este tiempo". "La mayoría de españoles no recuerda ni su nombre. No la hemos escuchado hablar en todo este tiempo y menos dirigir la Fiscalía que es lo que cualquiera puede esperar. El estatuto fiscal establece una jerarquización", ha asegurado abogado.

Pese a su percepción, la mayoría de asociaciones fiscales ha criticado el nombramiento de Delgado, pidiéndole su abstención en el caso del procés, y le recuerdan que debe apartarse de casos que haya conocido mientras ejercía como ministra de Justicia, para mantener la imparcialidad.