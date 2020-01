Torrent convoca un pleno extraordinario este sábado a instancias de Torra

El inhabilitado presidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido a Roger Torrent la convocatoria de un pleno extraordinario este sábado para reafirmarse ante el Parlamento autonómico como "diputado y presidente de Cataluña". El presidente del Parlamento autonómico ha recogido el guante y ha convocado el pleno para las 17.00 horas de este sábado.

"Es un golpe de estado contra las instituciones catalanas", ha criticado Torra tras reunirse durante media hora en un consejo extraordinario de su gobierno. "Es hora de reforzar las instituciones", ha afirmado Torra escoltado por el resto de su ejecutivo.

El presidente de la Generalitat ha afirmado que la Junta Electoral "se ha atribuido unas funciones que no le corresponden" y basándose en una sentencia que no es firme. "Es la segunda vez que se intenta destituir a un presidente de la Generalitat desde un despacho de Madrid", ha dicho en su comparecencia en la que no ha admitido preguntas.

"Han aplicado un 155 sin haber pasado por el Senado", ha cargado Torra tras haber sido inhabilitado. "Una vez más se ha destituido a un presidente de la Generalitat por vías irregulares y absolutamente antidemocráticas", ha atacado.