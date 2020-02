Torra se querellará contra Andrés Betancor, el miembro de la JEC que también está a sueldo de Ciudadanos

El presidente Quim Torra ha anunciado este jueves a través de su cuenta de Twitter que presentará una querella contra el ex vocal de la Junta Electoral Central (JEC) Andrés Betancor tras conocer que compatibilizó este puesto con un cargo de confianza y remunerado en Ciudadanos. Torra ha explicado en la red social que la querella denunciará los presuntos delitos de "prevaricación, soborno y/o delito electoral" y se dirigirá contra Betancor y los que sean responsables de este escándalo".

El "escándalo" al que se ha referido el presidente tiene que ver con la contratación de Betancor por parte de Ciudadanos como asesor. Algo que no sería un problema si no fuera porque el experto en Derecho Administrativo y profesor de la Universidad Pompeu Fabra compatibilizó ese puesto dentro del partido con un cargo de vocal en la JEC, a propuesta de la formación naranja, entre 2017 y 2019. Años en los que este organismo tuvo que tomar decisiones que afectaban al independentismo e, incluso, a Ciudadanos, según ha publicado el digital El Diario. De ahí que Quim Torra considere que este contrato ponga "en duda todas las decisiones tomadas por la JEC en los dos últimos años".

Y es que, entre las decisiones adoptadas por la JEC con Betancor como vocal, está la de rechazar que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pudieran ser candidatos a las elecciones europeas. Una petición que fue formulada ante este organismo por Ciudadanos con un escrito que, según JxCat, había sido realizado por el propio Betancor.

El abogado de Torra y del propio Puigdemont, Gonzalo Boye, ha recordado también en Twitter que fue la JEC la que, teniendo a Betancor como vocal y cargo a sueldo de Ciudadanos, denunció al presidente de la Generalitat ante la fiscalía, en una causa que ha acabado con su inhabilitación. "No eran ideaciones nuestras", ha escrito Boye, "sino un presunto caso de corrupción que explicaría las aberrantes decisiones de la JEC que tanto daño han hecho a la vida política y a la democracia".

Carles Puigdemont, por su parte y en la misma red social, ha calificado el asunto de "muy grave". Se ha referido a Betancor como "personaje a sueldo de Ciudadanos". "Ha resuelto en contra nuestra", ha añadido, "ha perjudicado los derechos fundamentales pagado por el mismo partido político que nos denunciaba y que ahora preside la comisión del Parlamento europeo que ha de resolver nuestro suplicatorio".

Puigdemont, finalmente, también ha denunciado en Twitter que el hijo de Betancor es asistente del eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. Y que es otro miembro de Ciudadanos, Adrián Vázquez, quien preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo, que deberá decidir en breve sobre el suplicatorio enviado por el juez Pablo Llarena contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. Tras conocerse el contrato de Betancor con Ciudadanos, Puigdemont ha insistido en la idea de que no pueden confiar en el sistema judicial español. "¿Cómo podemos estar seguros de que nos enfrentaremos a un debido proceso con respeto a nuestros derechos"?, se ha preguntado.

Seriously: can you trust the Spanish judiciary? How can we be sure that we will be face a due process and with respect for our rights, from a truly independent judicial system?