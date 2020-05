Tardà acusa a JxCat de "hipocresía y demagogia" por querer reprobar al PSOE por la aplicación del 155

En la guerra abierta entre JxCat y ERC por la inhabilitación de Quim Torra como diputado los republicanos han mantenido hasta ahora cierto silencio que, sin embargo, empieza a romperse. Si el domingo era el diputado Gabriel Rufián el que exigía a Torra que no hablara en nombre de ERC ante el Gobierno de Pedro Sánchez, este lunes ha sido el ex portavoz del grupo en el Congreso, Joan Tardà, el que ha acusado a JxCat de "hipocresía y demagogia".

Tardà ha respondido así al anuncio de JxCat de llevar al Parlament la reprobación del PSOE por su apoyo, en el otoño de 2017, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat, siendo Pedro Sánchez el jefe de la oposición en el Congreso. Algo que permitió al Gobierno de Mariano Rajoy tomar el control de las instituciones autonómicas durante dos meses tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia protagonizada por Carles Puigdemont y que tuvo una duración de 8 segundos.

Si el Parlament se pronunciara sobre esta cuestión, extremadamente sensible para los separatistas, ERC tendría un problema pues, en estos momentos, los republicanos intentan mantener el diálogo con el Gobierno de Sánchez con el fin de conseguir la celebración de un referéndum legal y pactado con el Estado. Si se pronunciaran a favor de la reprobación, podría tener consecuencias en la relación con el PSOE. Pero, si lo hicieran en contra, muchos independentistas no se lo perdonarían y podrían acabar votando a JxCat en unas cada vez más cercanas elecciones autonómicas.

Así las cosas, Joan Tardà, a través de su cuenta de Twitter, ha denunciado la maniobra de JxCat y ha recordado que los posconvergentes mantienen un pacto con el PSC, la sucursal catalana del PSOE, en la Diputación de Barcelona, cuya presidencia ostenta la socialista Nuria Marín. Un pacto que, además y por una mera cuestión de cercanía ideológica, los posconvergentes debían haber acordado con ERC, que tenía el mismo número de diputados, 16, que el PSC.

"La hipocresía y la demagogia de JxCat no tienen freno", ha dicho Tardà a través de su cuenta de Twitter, "reclama que el Parlament repruebe al PSOE del 155, después de haber pactado con el PSC la Diputación de Barcelona. Solo tienen un objetivo: intentar debilitar a ERC. Pero no lo lograrán".

La hipocresia i la demagògia de Junts per Catalunya no té aturador. Reclama que el Parlament reprovi PSOE del 155, després d’haver pactat amb el PSC la Diputació de Barcelona. Només tenen 1 objectiu: intentar afeblir @Esquerra_ERC Però no se’n sortiran. https://t.co/mcBgbZPJ4J