TV3 desvela que la Generalitat aplicó tarde su propio plan de lucha contra las pandemias

TV3 ha denunciado este viernes que el Govern no aplicó su propio plan contra las pandemias en el momento en el que debía hacerlo, sino una semana más tarde. El conocido como PROCICAT tendría que haberse activado el día 22 de febrero, tras confirmarse que ya se daban casos de COVID-19 en países del entorno, como Italia. La OMS había lanzado la alerta el 30 de enero y el 26 de febrero, además, se detectan ya casos aislados en Cataluña. Sin embargo, el Ejecutivo presidido por Quim Torra no activó el plan hasta el día 3 de marzo, justo tras la celebración del mitin de Carles Puigdemont en Perpignan.

Ha sido el periodista Maiol Roger quien, en el programa Planta baixa de la televisión pública catalana, ha destapado el retraso en la aplicación del plan del Govern contra las pandemias, que fue aprobado en 2010 con motivo de la crisis de la gripe A. Según ha explicado Roger, el Consell Executiu presidido por Quim Torra se reúne el 26 de febrero y, en lugar de activar el PROCICAT, tal y como obliga el propio plan, dado que se cumplían dos de las tres condiciones establecidas para su puesta en marcha, el Govern se limita a anunciar "una estrategia para coordinar departamentos y actualizar" el documento.

¿Se leyó el plan Budó?

Tras aquella reunión, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, explicó que el PROCICAT es un "protocolo que solo se activa en caso de pandemias". Y, si bien es cierto que la OMS aún no había declarado oficialmente la pandemia, también lo es que, según el propio PROCICAT, de las cuatro fases que contempla el protocolo para estas situaciones, dos se deben activar antes de la declaración de la organización internacional. Algo que no se hizo. "O Budó no se había leído el plan", ha afirmado Roger, "o no lo había entendido".

La actualización del PROCICAT anunciada por el Govern de Quim Torra consistió, según TV3, en "eliminar el término pandemia", "actualizar los organismos" que debían intervenir, incluir "leyes posteriores a 2010, cambiar el nombre de la fase inicial del plan y retirar las referencias a la gripe A. De este modo, la pandemia pasó a denominarse en Cataluña "emergencia asociada a enfermedades emergentes con riesgo público". Y la llamada Alerta 1 en el plan de 2010 pasó a llamarse Prealerta.

La incógnita de Igualada

No fue hasta el 3 de marzo que el presidente Quim Torra anunció públicamente la activación del PROCICAT con la declaración de Prealerta. Lo hizo tres días después de la celebración del mitin de Carles Puigdemont en Perpignan. Nunca se sabrá cuántas personas pudieron contagiarse en aquel acto, pero es difícil no vincular el mismo con, por ejemplo, el brote de Igualada, que llevó al Torra a ordenar el confinamiento total de la zona dos días antes de la aprobación del estado de alarma a nivel nacional. Un brote que, además, desde el Govern siempre se ha calificado como "diferente" y "especial", sin explicar los porqués.

El Govern, finalmente, esperó hasta el día 11 de marzo para tomar medidas. El día 12 anunció la suspensión de las clases en colegios, institutos y universidades. Y el 13 ordenó el confinamiento de Igualada y la cuenca del Ódena. Fue ya el 14 cuando el Gobierno central decidió dar luz verde al Real Decreto-ley de estado de alarma.