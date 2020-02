La oposición acorrala al director de TV3 por el blanqueamiento a Pujol y la contratación de la productora del 3%

TV3 se ha convertido desde hace años en una de las estructuras de Estado de la ficticia república. Las dos últimas intervenciones de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat despojado de todos los privilegios y defraudador confeso, en la cadena pública catalana no han servido para esclarecer los casos de corrupción, como el 3%, sino para hablar de la aportación a los fondos para el desarrollo y de los Mossos d'Esquadra.

Ante esta situación, los diputados de PP y Ciudadanos presentes en la Comisión de control sobre la actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) -matriz de TV3 y Cataluña Radio- han incidido en pedir responsabilidades a Vicent Sanchís, director del ente público. En esta comisión han preguntado a los responsables de la CCMA Ignacio Martín Blanco y Sonia Sierra (Ciudadanos), Marta Rivas (En Comú Podem), y los diputados de ERC y JxCat.

El blanqueamiento y exaltación de Jordi Pujol en TV3 contrasta con la falta de reportajes y contenidos sobre la trama de corrupción del 3%, cuando Pujol ostentaba el máximo cargo al frente del ejecutivo catalán. Para el diputado naranja Ignacio Martín Blanco no es un hecho normal tratándose de un "evasor confeso" desde el punto de vista ético y moral. "Es inmoral y no es normal", le ha espetado al director del medio público cuyo presupuesto anual ronda los 300 millones de euros. Blanco le ha recordado a Sanchis que el Parlament quito todos los honores y privilegios a Pujol.

Pujol se niega a hablar de corrupción, pero TV3 le da su espacio

El máximo responsable de la matriz de TV3 ha tratado de esquivar el ataque con una el argumento de que Pujol nunca ha querido intervenir en un reportaje sobre corrupción, pero sin desvelar el por qué TV3 no lo ha realizado aún. "Se niega a que sea entrevistado sobre estos temas", ha dicho .

Sin embargo, TV3 sí le da espacio para hablar sobre los Mossos d'Esquadra y su despliegue en Cataluña o bien para recoger sus declaraciones sobre el 0,3% que se destina a los fondos de cooperación.

Por otro lado, la diputada Sonia Sierra ha criticado el seguidismo de TV3 a Clara Ponsatí, quien se ha negado a responder preguntas en el Parlament y que recientemente ha banalizado el procés al compararlo con el holocausto judío. El director de la cadena ha intentado convertir su respuesta en un ataque a Ciudadanos, al asegurar que Sierra debería decirle a los periodistas cómo deben hacer su trabajo. "Siempre puede venir a la mesa de edición", le ha respondido.

El protagonismo de Puigdemont

Sanchis también ha justificado el protagonismo de Puigdemont en un debate entre eurodiputados catalanes, una encerrona que denunció Jordi Cañas, europarlamentario de Ciudadanos, en directo para cargar contra el fugado de la justicia española y la propia cadena pública catalana. "Era la noticia del día", ha justificado Sanchis para dar entrada al expresidente de la Generalitat en este espacio sin previo aviso a los presentes.

Otra de las polémicas llevadas a esta comisión ha sido la entrevista a Gonzalo Boye, condenado y obligado a pagar la indemnización por el secuestro del empresario Emiliano Revilla. El pasado 6 de febrero se conoció la información, y ese mismo día, en el programa 'Tot es Mou', con entrevista incluida, se presentaba a Boye como una víctima en este juicio. "Es la quintaesencia de la manipulación", ha afirmado Blanco. Sanchis ha intentado acallar la crítica y ha afirmado que no vio la entrevista, aunque ha admitido que a veces TV3 peca al utilizar un trato familiar a los invitados

El diputado y secretario general del Partit Popular de Cataluña, Daniel Serrano, ha pedido la dimisión del director de TV3, Vicent Sanchis, “por no poner orden en las productoras contratadas por TV3 que son constantemente noticia y no de forma positiva”.

La productora del 3% e insultos a los Mossos

Daniel Serrano, diputado del Partido Popular, ha preguntado a Sanchis en la comisión de control por los criterios que utiliza la Televisión de Cataluña a la hora de contratar productoras para la emisión de contenidos en la cadena puesto que siguen sucediéndose episodios bastante condenables en programas de la televisión pública.

En este sentido, ha puesto de ejemplo los insultos de Toni Soler -Està passant- a los Mossos d’Esquadra por un supuesto delito de injurias."Parece que el fiscal se lo toma más en serio que Sanchis", ha señalado.

El director de TV3 ha considerado que la fiscalía no debería entrar en este tipo de contenidos y que el programa ha pedido disculpas por lo sucedido.

"Usted quiere que salga esposado de esta comisión", le ha dicho Sanchis a Serrano, que ha recordado el registro de la productora Triacom Audiovisual, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya antes de su posterior venta- por su presunta implicación en la trama del 3% y de la financiación irregular de CiU mediante la emisión de facturas falsas.

¿Vamos a seguir conociendo episodios parecidos relacionados con tramas corruptas? Daniel Serrano, diputado del PPC

Ante hechos como estos, Serrano ha pedido a Sanchis que aclare las relaciones que todavía existen entre TV3 y la productora Triacom y si se va a proceder a la suspensión de las relaciones contractuales que todavía se mantienen con dicha productora. Así mismo ha preguntado también "si esto es un episodio puntual o si por el contrario en el futuro vamos a seguir conociendo episodios parecidos relacionados con tramas corruptas o de partidos políticos o de objetivos políticos”.

Serrano ha recriminado a Sanchis la falta de compromiso de TV3 para elaborar un código de buenas prácticas a seguir por las productoras. "De momento de este código no sabemos nada y entendemos que en el caso de incumplimiento de este código, TV3 o bien resolvería los contratos con estas productoras o bien no procedería a la renovación de los mismos", le ha espetado.

Sanchis, por su parte, ha vuelto a salir con evasivas de esta ofensiva. "¿Sabe cuántas productoras trabajan con TV3?", para dar a entender que muchas de ellas no sobrevivirán fuera del paraguas de la pública catalana.

"Por un motivo u otro las productoras siempre son noticia y no de forma positiva", le ha afeado Serrano, quien le ha pedido al directo de la CCMA que "si no se ve capacitado para poner orden con estas productoras lo mejor es que abandone su cargo porque es mucho más digno que mantener esta situación que no es aceptable".