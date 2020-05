Sopa de Cabra y Txarango rechazan el concierto de Colau por considerar excesivo el coste de 200.000 euros

Dos de la veintena de de artistas anunciados por el Ayuntamiento de Barcelona como cartel del concierto Barcelona, ens en sortirem, Sopa de Cabra y Txarango, han anunciado este viernes que no participarán en el evento. El concierto, producido por El Terrat (The Mediapro Studio), tiene como objetivo homenajear a las víctimas del COVID-19 y a los profesionales que están luchando contra la pandemia en la capital catalana. Está previsto que se celebre el próximo día 9 y tendrá un coste de unos 200.000 euros, que serán pagados por el Consistorio que preside Ada Colau. Y ha sido precisamente este dinero el que ha llevado a los integrantes del mítico Sopa de Cabra y a los de Txarango a anunciar que no formarán parte del espectáculo.

Desde su cuenta de Twitter, la formación liderada por Gerard Quintana ha explicado que se ha enterado del coste del concierto por los medios de comunicación. Un coste que consideran "desproporcionado" en una crisis que está afectando "de forma dramática a gran parte de la sociedad", pero también al mundo de la cultura y el arte. A pesar de que la mayoría de los artistas se encuentran ahora en una situación de "ruina", los miembros de Sopa de Cabra aceptaron participar en el concierto por entender que "era el momento de hacer un acto humilde de duelo y de esperanza".

Con su actuación, pretendían también "homenajear a los que se han ido sin un adiós y a los que han visto marchar a los suyos sin poder acompañarlos". Homenaje que también querían rendir ante "los que lo han dado todo por los otros jugándose la vida y a los que, con incertidumbre y sin respuestas, afrontan un presente y un futuro con demasiados interrogantes". Con estas premisas, conocer a través de los medios que el concierto tendrá un coste de 200.000 euros y que será sufragado por el Ayuntamiento no ha gustado a la mítica banda catalana que ha renunciado a participar asegurando que "este es un momento para hacer un nuevo mundo posible". "Las formas son tan importantes como el fondo", han añadido en su hilo de mensajes de Twitter.

Sopa de Cabra estavem convidats a fer una cançó al concert "BARCELONA, ENS EN SORTIREM". Ens hem assabentat pels diaris del cost de la inversió de l'Ajuntament de BArcelona. — Sopa de Cabra (@sopadecabra) May 1, 2020

1.500 euros por actuación

Los integrantes de Txarango, por su parte, también han utilizado esta red social para denunciar que desconocían esta "inversión" del Ayuntamiento presidido por Colau. Una cantidad que consideran que es "muy elevada" y que, en su opinión, el Consistorio podría dedicar a "acompañar iniciativas más regenerativas y sostenibles" para el sector de la música, en el que los creadores y los artistas están "en situación de ruina".

Los miembros de la banda catalana han concluido sus mensajes afirmando que "son momentos muy difíciles para todos" y explicando que, en su caso, el coste de la actuación no superaba los 1.500 euros. Considerando que desde el Consistorio se ha asegurado que los 200.000 euros presupuestados son para afrontar "gastos imprescindibles" y que el número de artistas ronda los 20, es evidente que resulta difícil cuadrar las cuentas.