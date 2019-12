Eugeni Gay: "Lo que es competencia del Parlamento no se puede negociar entre gobiernos"

Bajo el título la Constitución en tiempos de polarizaciónSocietat Civil Catalana ha organizado este jueves, un acto para celebrar el día de la Constitución con los invitados: Eugeni Gay, exvicepresidente del Tribunal Constitucional; Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación Hay Derecho; Pere Lluis Huguet, expresidente del Consell de l'Abogacia Catalana; Montserrat Nebrera, profesora de derecho constitucional en la UIC y Ramón Rodriguez Arribas exVicepresidente del Tribunal Constitucional

Ha presentado el acto , celebrado en el Colegio de abogados de Barcelona, el presidente de SCC Fernando Sánchez Costa quien ha pedido a los políticos que busquen las fórmulas de entendimiento que hicieron posible la Constitución . Ha señalado que el diálogo político actual no puede silenciar a los catalanes no nacionalistas y ha recordado el décalogo de reivindicaciones elaborado por SCC

Eugeni Gay ha recordado que el derecho es la base de la convivencia y ha defendido la generosidad de los constituyentes y la modernidad de la Constitucion en materia de derechos y libertades. Ha criticado los incumplimientos en los plazos de renovación de los magistrados del Consitucional y ha sido especialmente crítico con la posibilidad de que se cree una mesa de diálogo entre el Gobierno español y el de la Generalitat para tratar temas que afectan a todos los españoles. Para eso está el Parlamento. la democracia española ha resistido un intento de golpe de estado militar , el terrorismo actual y resistira los ataques actuales.

Rodriguez Arribas ha destacado que la Constitucion española es de las más democráticas y abiertas del mundo y no tiene cláusulas de defensa interna, cosa que si ocurre con Constituciones de países vecinos y permite todas las opciones políticas incluidas aquellas que van contra elementos esenciales de la misma como es el caso del independentismo. Ha defendido la Monarquia constitucional como un elemento de moderación y ha alabado su neutralidad politica " Los Borbones no han Borboneado:". Asimismo ha defendido la sentencia sobre el Estatut por su moderación y por su voluntad de mantener al máximo su redactado interpretando lo en la misma línea de los informes jurídicos del parlament de Cataluña y el Consejo de Garantias Estatutarias. Por último ha pedido no echar sal a las heridas de la guerra civil.

Elisa de la Nuez ha dicho que España ha cambiado mucho y en positivo en 41 años de Constitución . Ha pasado del nacional-catolicismo ha una democracia avnazada en derechos y libertades. Ha coincidido en las dificultades de reforma de la Consitucion en el clima político actual aunque ha defendido su actualización en el momento político oportuno. Ha pedido que la sociedad civil, los expertos vayan debatiendo las cuestiones a reformar para cuando llegue el momento. Se ha mostrado especialmente critica con el concierto vasco y Navarro. Por último ha recordado a los jovenes que contra lo que muchos piensan la democracia no es lo ? ¡'normal' en la historia.

Montserrat Nebrera ha señalado que ha faltado lealtad en la construcción del estado autonómico y ha considerado que la reforma del senado, al que todos los ponentes han considerado una institución inutil con su configuración actual, abriría un " melón " muy difícil de cerrar en las actuales circunstancias.

Por ultimo Pere Lluis Huguet ha pedido un poder judicial menos politizado si bien ha recordado que no hay presencia ni del fiscal general ni del ministro de justicia lo que si ocurre en países de nuestro entorno y la designación gubernamental de sus miembros es menor .Ha pedido que reformas menores pueden ayudar a acercar la Constitución a las nuevas generaciones.

En conclusión todos los ponentes han destacado la vigencia de la Constitución sin perjuicio de las reformas que puedan realizarse cuando las circunstancias políticas permitan el consenso necesario