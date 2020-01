SCC pedirá una reunión con Pedro Sánchez para pedirle que cumpla la Constitución

Sociedad Civil Catalana (SCC) pedirá al ya casi presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, una reunión en la que transmitirle su "preocupación" por el acuerdo firmado entre PSOE y ERC y pedirle que "se cumpla el estado de Derecho y la Constitución, que son garantía de convivencia". La entidad constitucionalista quiere presentar a Sánchez su Decálogo de Condiciones para el Diálogo, que fue dado a conocer el pasado mes de marzo.

Este documento contempla como condiciones necesarias para dialogar con los independentistas cuestiones como la neutralidad de la Administración y de las instituciones, la "descolonización ideológica" de los espacios públicos, el fin de la inmersión lingüística y del adoctrinamiento escolar y la despolitización de los Mossos, entre otras cuestiones.

Desde SCC se lamenta, por otro lado, que no haya sido posible crear un frente constitucionalista contra el independentismo. "Sentimos verdadera tristeza y desamparo al constatar que, una vez más, los ciudadanos constitucionalistas catalanes hemos sido casi invisibles para las decisiones de los partidos nacionales", han señalado los responsables de SCC en un comunicado.

En la misma nota, SCC ha mostrado su preocupación por la dependencia que tendrá el Gobierno de Sánchez de ERC. Una formación a la que esta entidad define como un partido que aspira a la ruptura" de España y que "ha incumplido gravemente normas democráticas básicas". A esto se suma que el PSOE parece haber asumido "el relato del secesionismo sobre la situación de Cataluña". Por ello SCC rechaza la mesa de negociación acordada entre socialistas y republicanos, que no tiene "ni encaje institucional ni parlamentario".

SCC también advierte al futuro Gobierno español de que no puede buscar una solución al problema creado por los separatistas en Cataluña sin contar con "la mayoría social catalana que no quiere la independencia". Una ciudadanía "históricamente desatendida" por los gobiernos central y autonómico y que no se siente representada por una Generalitat "que ha actuado de forma sectaria", según la entidad presidida por Fernando Sánchez.

La entidad, finalmente, ha anunciado que seguirá trabajando "por la unidad y por la concordia" con el objetivo de "lograr un cambio cívico y cultural" en Cataluña. Y apostando por una solución al problema catalán que pase por "el respeto a la Constitución y al Estatut, así como a los tribunales de justicia, que son garantes insustituibles de esos mecanismos democráticos".