SCC plantea a Ciudadanos y PSC la reforma de la ley electoral en Cataluña

Cataluña es la única Comunidad Autónoma sin ley electoral propia y se rige por el sistema implantado en unas elecciones generales. Su sistema, previsto en el Estatuto de Autonomía, divide a las cuatro provincias en circunscripciones y un reparto de escaños a razón de 85 para Barcelona, 18 para Tarragona, 17 para Gerona y otros 15 para Lérida, para un total de 135 escaños.

De esta forma, a Barcelona le corresponde una representatividad del 60%, pese a tener más del 80% de la población, mientras Lérida obtiene con el actual reparto el 11% de los escaños del Parlament, pese a tener solo el 5% de la población en Cataluña, mientras que Gerona ostenta el 12,5% de los escaños mientras tiene cerca del 10% del total de la población catalana. En Tarragona, la situación es la misma, al tener una representatividad del 13% en el Parlament, mientras la población supone cerca del 10% de la total de Cataluña.

Ante estas cifras, Sociedad Civil Catalana ha escuchado la propuesta de Ciudadanos para modificar la actual ley. En ella, la formación naranja liderada por Lorena Roldán se ha inclinado por la ley electoral alemana. "Aún no se ha tomado una decisión concreta pero la daremos a conocer en próximas semanas", han afirmado fuentes de SCC a El Liberal, descartando que la circunscripción única en Cataluña.

Este sistema, propuesto por Ciudadanos en las pasadas elecciones autonómicas asigna doble voto. Para designar a la mitad de los escaños del Parlament, se tomaría Cataluña como una circunscripción única, es decir, el voto de cada persona valdría exactamente lo mismo independientemente de su lugar de residencia, mientras la otra mitad entre candidatos únicos que se presentarían en distritos más pequeños, tal y como se dividen las veguerías.

Contra el pacto con ERC

La reforma de la ley electoral está incluida en el decálogo de Sociedad Civil Catalana contra el pacto del PSOE y ERC, que incluye la mesa de negociación entre gobiernos. En este sentido, la plataforma presidida por Fernando Sánchez Costa apunta que el diálogo presupone una actitud abierta e inclusiva para atender las voces del conjunto de la sociedad catalana y un compromiso institucional con la equidad para asegurar que ese diálogo se produce en igualdad de condiciones.

A su juicio, la situación actual está lejos de estos estándares, y es llamativo que quienes, "situándose en una posición de equidistancia, invocan el diálogo, hagan caso omiso del ventajismo de la parte que representa el gobierno catalán".

"Ese ventajismo se manifiesta en aspectos, tan cruciales para el pluralismo cívico, como el desplazamiento del castellano en la escuela (inmersión en catalán), el adoctrinamiento escolar, el sesgo nacionalista de ciertos programas, el control de los medios de comunicación públicos o la patrimonialización de las instituciones, incluidos los Mossos", una patrimonialización "favorecida por una ley electoral que sesga larepresentación parlamentaria al abaratar los votos de las zonas más nacionalistas".

50.000 firmas

"No podemos seguir con esta sobrerrepresentación de determinadas zonas y esta infrarrepresentación de otras que hace que el Parlamento de Cataluña no refleje bien la realidad de los catalanes", ha afirmado Sánchez Costa en rueda de prensa este lunes tras reunirse con la líder de Ciudadanos, Lorena Roldán. A su juicio, Cataluña debe tener una ley electoral "justa y equilibrada que evite que el Parlamento no represente lo que exige la ciudadanía". Esta propuesta también se trasladará al PSC.

Para materializarla, SCC pondrá en marcha en las próximas semanas una recogida de firmas para tramitar la reforma a través de una ILP, para la que se necesitan 50.000 firmas, tal y como ocurrió con el veto a los toros.