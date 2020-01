Rufián entrevista a García Albiol en Youtube y los independentistas le acusan de "blanquear a represores fascistas"

Poco se sabe de lo que han hablado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Badalona y ex presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, en el programa de entrevistas que el primero tiene en Youtube, bajo el nombre @LaFabricaRufian. Un programa por el que, en su primera temporada, han pasado 22 entrevistados vinculados de una u otra forma a Cataluña. La entrevista con García Albiol podrá verse a partir de mañana pero ha bastado su anuncio para que numerosos independentistas hayan afeado a Rufián su encuentro con el popular. Entre los más críticos está la también diputada de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, quien, a través de su cuenta de Twitter, ha acusado al republicano "blanquear a los represores fascistas".

En la presentación de la entrevista, Rufián reconoce que comparte "poco" con García Albiol, salvo que ambos son "políticos y pericos". También recuerda algunas de las frases más polémicas del ex alcalde del PP, como la de "los rumanosson una plaga y suponen una lacra" para Badalona o "mi mujer tiene una igual para la ropa sucia", en referencia a las urnas del referéndum ilegal del 1-O.

Numerosos independentistas han arremetido contra Rufián por considerar que dar voz a García Albiol supone, entre otras cosas, blanquear el racismo o "banalizar a la extrema derecha". Uno de los más duros ha sido el también diputado de ERC en el Parlament e impulsor del movimiento Volem Acollir, Rubén Wagensberg, quien ha criticado a Rufián por "blanquear un discurso y unas políticas durísimas, ultras y racistas contra las que muchísima gente y entidades cada día se dejan la piel".

Albiol va posar la llavor que ara ha portat 50 de vks al congreso. El seu discurs se'l combat a través de Narrativa Alternativa, posar-lo davant d'un suposat mirall no serveix, només seras un instrument (més) per a que ell parli a la seva audiència. Si li fes por, no acceptaria

1/3 Durant la darrera campanya electoral em van trucar de la producció d’aquest espai per si hi volia participar. Els hi vaig dir educadament que no. El dia de les eleccions en Rufián es fotografiava amb un apoderat de Vox. La setmana passada duia Arcadi Espada i ara l’Albiol. https://t.co/R4RhKdGXgQ