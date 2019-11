Romeva: "El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos es una oportunidad para el independentismo"

Las bases de ERC se pronuncian este lunes sobre su aval a la investidura de Pedro Sánchez respondiendo a la pregunta trampa de la nueva dirección del partido: "¿Estás de acuerdo en rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?".

Hasta ahora, todos los líderes de los republicanos e independentistas que se ha posicionado votarán en contra del pacto si antes no hay una mesa de diálogo entre gobiernos con Quim Torra y sin vetos ni condiciones previas, así como la liberación de presos. "Yo votaré sí al rechazo a Sánchez si no hay una mesa de negociación que facilite una solución democrática", ha asegurado Marta Vilalta, portavoz de ERC. "Trabajaremos para conseguir el futuro que anhelamos", ha señalado.

Avui la militància d'@Esquerra_ERCdecidim en una consulta electrònica sobre els propers passos. Jo votaré #Sí a rebutjar Sánchez si no hi ha una Mesa de Negociació que pugui facilitar una solució democràtica. Treballem per aconseguir el futur q anhelem #ConsultaERC#Llibertat