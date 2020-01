Rifirrafe entre la presidenta de la ANC y Gabriel Rufián por la "doctrina Junqueras"

El diputado de ERC Gabriel Rufián y la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, se han enfrentado en Twitter por la llamada "doctrina Junqueras". Un modo de hacer basado en "la perseverancia y 0 estridencias", según lo ha definido Rufián, y que ha tenido como objetivo "la unidad estratégica del independentismo". Nada que ver, según el diputado republicano, con "el ruido y humo de miles de tuits cainitas" publicados en los últimos días contra Oriol Junqueras y ERC por quienes no quieren perder "un poder ostentado hace más de 20 años". Una crítica clara contra JxCat, sucesores de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya.

Ha hecho más por la unidad estratégica del independentismo la perseverancia y 0 estridencias de la #DoctrinaJunqueras q el ruido y humo de miles de tuits cainitas surgidos de grupos de whatsapp creados con el único fin de intentar no perder un poder ostentado hace más de 20 años. https://t.co/y8bmdsoMVQ

Al tuit de Rufián ha respondido la presidenta de la ANC, con un hilo en el que ha pedido parar "esta guerra partidista y sectaria". Guerra que comenzó a percibirse cuando las encuestas empezaron a augurar una supuesta victoria de ERC en unos comicios autonómicos y que se ha agravado tras el acuerdo alcanzado entre esta formación y el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. "Ya basta", ha escrito Elisenda Paluzie, "en la batalla para denunciar internacionalmente la vulneración de derechos civiles y políticos nos lo jugamos todo". Paluzie ha asegurado que hay "juristas de prestigio internacional" implicados en la defensa del procés y que "están hartos" de la "falta de visión estratégica".

Ja n'hi ha prou. En la batalla per denunciar internacionalment la vulneració de drets civils i polítics ens ho juguem tot. No només la llibertat dels presos sinó la causa de l'autodeterminació de Catalunya. Aquesta lluita no es mereix aquesta guerra partidista i sectària (1) https://t.co/CEmNDUYYUM