El psicólogo al que la ANC quiere denunciar: "Las juventudes hitlerianas serían los CDR de ahora"

Ricard Cayuela fue durante 10 años vicedecano del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Hoy, fuera ya de la oficialidad, no duda en mostrar su preocupación por la deriva radical y violenta que ha tomado el independentismo catalán. Sus apreciaciones como profesional le han llevado a asegurar en una entrevista publicada por el digital El Triangle que los independentistas sufren un trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Algo que, de momento, podría costarle la presentación de una denuncia en su contra por parte de algunos psicólogos vinculados a la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) ante el colegio profesional. Cayuela prepara ya su respuesta porque tiene claro que, a pesar de todo, no se va a callar.

La inquietud de Cayuela por la situación que atraviesa Cataluña es grande. Tanto es así que afirma que "las juventudes hitlerianas que protagonizaron la Noche de los Cristales Rotosserían los CDR de hoy en Cataluña". "Muchos alemanes de entonces no pensaron en que se iba a poner en marcha la Solución Final", añade en su conversación con EL LIBERAL, "y lo que hemos vivido tras la sentencia del 1-O, una nueva semana trágica en Barcelona, no augura nada bueno".

"Los símiles son terroríficos y alguien lo tiene que decir", asegura este psicólogo general sanitario que también es militante de la formación Federalistes d'Esquerres. "Los independentistas sufren un delirio colectivo", explica, "han de pasar por la línea que les marcan y, si no lo hacen, les puede suceder algo. Tienen que pasar por la línea radical independentista, la que acepta la violencia. Y la que antes se definía como la bona gent (la buena gente) de Cataluña, ahora acepta que se queme Barcelona".

El malismo independentista

Preocupado también por el "odio" que, cada vez más, percibe en el procés, Cayuela explica que, en psicología, existe lo que se llama "el malismo". Un sentimiento que, asegura, utilizan los líderes independentistas y que pasa por la inculcación de la aversión hacia el que piensa diferente. Algo que, en su opinión, "ni es ético ni es responsable". En este sentido, le preocupa especialmente el efecto que el procés ha generado en las generaciones más jóvenes catalanas: "Son jóvenes que estaban aburridos y a los que, de repente, les han hecho creer que en España aún existe Franco. Y, con esto, han encontrado una forma de sentirse héroes. Les han abducido. Yo estoy orgulloso de haber corrido delante de los grises y ellos lo están de incendiar Barcelona".

A la pregunta de qué solución tiene el procés hoy en día, Cayuela responde que "ninguna" mientras lo que queda de Convergencia de Cataluña, hoy Junts per Catalunya, esté al frente del Govern. En su opinión, es ERCel partido que "tiene la llave" para acabar con esta situación. "JxCat intenta escriturar la finca, es la burguesía catalana de siempre y algunos de sus hijos están hoy militando en la CUP o en los CDR", añade.

Cayuela no tiene dudas a la hora de augurar que los radicales no lograrán nunca la independencia de Cataluña. Y cree que, socialmente, se producirá un fenómeno de "melancolía depresiva". Sin embargo, también considera que esta sociedad corre el peligro de que "los más radicales superen esa depresión y sigan actuando, aunque aún no se pueda prever cómo".

El ex vicedecano de los psicólogos de Cataluña concluye su charla con EL LIBERAL recordando que "aunque solo uno de cada tres catalanes es independentista, esa mayoría que no lo es permanece aún callada, con la boca abierta y viendo lo que pasa". De ahí que alerte de la necesidad de movilizarse pues, asegura, "no puedes estar tranquilo viendo cómo marcan según qué puertas porque eso demuestra claramente que estamos viviendo en una dictadura".