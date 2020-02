Revuelo en Francia por las críticas de Valls al acto de Puigdemont en Perpiñán

A pocas horas ya de que se celebre en Perpiñán un mitin del eurodiputado huído de la justicia española, Carles Puigdemont, empiezan a despertase las primeras voces críticas al otro lado de la frontera en contra de un evento que hasta ahora había pasado bastante inadvertido para los ciudadanos del país vecino. Uno de los detonantes de la tímida reacción francesa han sido las críticas vertidas por Manuel Valls, concejal del Ayuntamiento de Barcelona y que fue exprimer ministro de la República Francesa, contra el show de Puigdemont. El otro ingrediente que está subiendo la temperatura de la animadversión por el aquelarre separatista es el pánico al coronavirus, que ha obligado a las autoridades sanitarias locales a activar una alerta en la región ante el riesgo de contagio y expansión del virus que supone la concentración de millares de independentistas en un mismo punto.

Valls, a través de su cuenta de Twitter ha cargado y de lo lindo contra sus conciudadanos franceses por tolerar una multitudinaria perfomance que supone “una falta de respeto por el país vecino (España), por su justicia, por el Estado de Derecho y que cuestiona los valores y principios de la Unión Europea". También ha criticado a las autoridades del departamento de los Pirineos Orientales y la prefactura de Perpiñán por haber concedido el permiso para la concentración independentista en el Parque de las Exposiciones en una decisión que Valls define como “electoralismo de corto recorrido”.

1) Des élus de tous bords vont recevoir en grande pompe à #Perpignan un dirigeant politique qui a fui l’ Espagne et qui est poursuivi par la justice d’ un Etat de droit. Cet indépendantiste qui n’ a rien d’un progressiste affirme venir en "Catalogne-nord" et non pas en France.. https://t.co/GtkLWtXFzq