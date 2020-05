Rebelión en los Mossos por el “menosprecio” del Govern durante la pandemia

Las relaciones entre los Mossos d’Esquadra y el gobierno de Quim Torra no atraviesan su mejor momento. A la incomodidad generada por el tuit del Jefe de comunicación de Interior, Joan Maria Piqué, que reclamaba un conflicto armado para conseguir la secesión, se le suma ahora el malestar por el maltrato al que, en su opinión, les ha sometido el Govern durante la crisis del coronavirus. En un encuentro celebrado ayer por los mandos de los Mossos, estos coincidieron en lanzar dos demandas que consideran fundamentales. Por una parte, exigen que se les vuelvan a realizar test de coronavirus a los miembros del cuerpo. Por otra, que se integre a éstos al grupo de funcionarios de servicios mínimos que recibirán una paga extra por su trabajo durante la epidemia.

Los test de coronavirus se dejaron de realizar a los Mossos después de que un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ordenase efectuarlos exclusivamente en los domicilios. Este sistema no agrada al cuerpo porque ralentiza todo el proceso: llevar a cabo las pruebas en casa en lugar de en el Complejo Central de Mossos —como se venía haciendo antes de la orden del TSJC— implica perder tiempo en desplazamientos y recambio de material de protección. Asimismo, el secretario general del Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra, Jordi Silva, ha lamentado que agentes ya curados de la infección no puedan reincorporarse debido a que no se les ha efectuado la prueba.

“No esperamos ninguna gratificación, es nuestro trabajo”

En lo referente a la paga extra que el Ejecutivo entregará a los funcionarios que han combatido la pandemia del coronavirus, los mandos de los Mossos entienden que el cuerpo también debería estar incluido. “No esperamos ninguna gratificación, es nuestro trabajo”, ha asegurado Silva. Incluso, ha añadido, no verían con malos ojos que dicha remuneración solo la apercibieran los sanitarios. El motivo del malestar, pues, radica en que se haya incluido a otro personal de emergencias pero no a la policía.

Todas estas quejas se han visto reflejadas en una carta dirigida al Govern por el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent. En la misiva, se afirma que la decisiones del Govern en torno a la pandemia han sido vistas como un “menosprecio” a su tarea y se critica la “falta de apoyo administrativo”. Respecto a las pagas extra de las que el cuerpo ha sido excluido, la misiva incide en que no se trata tanto de “una cuestión retributiva, sino de una cuestión de reconocimiento”.

Más de mil agentes permanecen confinados

En cualquier caso, el texto subraya que la principal “reivindicación”del cuerpo es que se efectúen test para poder acreditar quién puede volver al trabajo y quién no. Y es que, según Sallent, el “resultado es que más de un millar de mossos permanecen en su casa sin poder saber si han superado la enfermedad, con la incertidumbre de si pueden contagiar a sus familias y sin poder regresar al trabajo”.