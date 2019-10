Quim Torra, en la CNN: "Cualquier persona que ha cometido un acto violento debe ser castigada"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha concedido este martes una entrevista a la CNN en español en Barcelona, en la que se ha querido desmarcar de los actos violentos que se llevan sucediendo en los últimos días en Cataluña tras conocerse la sentencia del procés.

“A mí no me representa la violencia, en absoluto, y la condeno. Es más, esto podría entorpecer nuestro camino hacia la independencia”, ha afirmado Torra cuando se le ha preguntado por su posible responsabilidad en los disturbios nocturnos de estos últimos días, tras haber alentado a la ciudadanía a ejercer la desobediencia civil.

Torra, sobre Pedro Sánchez: “Quiere poner el foco en que hay un problema de convivencia y de violencia en Cataluña. Y no es verdad”

Tras su surrealista puesta en escena en la que se queja con un “¡Qué cojones!” tras enterarse de que el presidente del Gobierno no le quiere coger el teléfono, el mandatario catalán ha vuelto a protestar diciendo que es “incompresible” que Pedro Sánchez haya visitado Barcelona y no le coja ni el teléfono. “He llamado tres veces al señor Sánchez y no se ha puesto al teléfono. Imagínese, en esta gravísima situación para mí es incomprensible”.

Además ha criticado la visión del problema del presidente del Gobierno: “Quiere poner el foco en que hay un problema de convivencia y de violencia en Cataluña. Y no es verdad. Lo que hay aquí es un problema de democracia”, ha explicado.

Quim Torra: “Se está investigando a infiltrados y provocadores… gente que hasta ahora no conocíamos"

Por su parte, Pedro Sánchez le ha respondido que “primero hable con los otros catalanes que no son independentistas” y condene la violencia. Algo que también le escribió en la carta que le envió a Torra, en la que también le recordaba que debe amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten y evitar la discordia civil.

El president de la Generalitat cree que hay “infiltrados” en las protestas y considera que no ayudan a la causa independentista: “Se está investigando a infiltrados y provocadores… gente que hasta ahora no conocíamos porque esto no había pasado nunca en Cataluña”.

Después ha vuelto a insistir en desmarcase de la violencia a pesar de haber alentado a la ciudadanía a ejercer la desobediencia civil tras la publicación de la sentencia del procés. ”Evidentemente, cualquier persona que ha cometido un acto violento debe ser castigada”.