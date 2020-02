Puigdemont descarta ahora que vaya a ser candidato de JxCat en las próximas autonómicas

El expresidente y eurodiputado Carles Puigdemont ha negado que vaya a ser número uno de la candidatura de JxCat en las próximas elecciones autonómicas. También ha asegurado que no ha "hablado con nadie" de esta formación sobre la posibilidad de liderar la lista posconvergente y que tampoco ha "nombrado" a un número dos para la misma.

Puigdemont ha hecho estas afirmaciones a través de su cuenta de Twitter ante una noticia publicada por Nació Digital que aseguraba que el expresidente aceptaba ser el número uno de la candidatura y que aún tenía que elegir a un "número dos efectivo". Un puesto para el que se barajan, entre otros, los nombres de los actuales consejeros de la Generalitat Jordi Puigneró, Damià Calvet y Àngels Chacón.

Per enèssima vegada, mentiu. Us demano que rectifiqueu. Vosaltres sabreu per què ho feu, però és una mentida absoluta. No he decidit res de res, ni he nomenat ningú, ni n'he parlat amb ningú. https://t.co/oiQnyQjW57 — Carles Puigdemont (@KRLS) February 9, 2020

No se puede obviar que Puigdemont es un fugado de la Justicia española, pendiente en estos momentos de lo que decida el Parlamento europeo sobre el suplicatorioremitido por el juez Pablo Llarena. Aunque liderara una candidatura en Cataluña, lo cierto es que no podría ejercer como presidente si ganara las elecciones. De ahí los rumores que, desde hace semanas, aseguran que encabezará la lista pero de forma simbólica y que sería el número dos quien realmente ejerciera la presidencia, en caso de que ganara las elecciones. Incluso el ahora vicepresidente del Parlament, el posconvergenteJosep Costa, dejó entrever que sería efectivamente Puigdemont el número uno de la candidatura al afirmar que el único líder del partido.

El expresidente, sin embargo, mantiene que no es su intención concurrir a las elecciones catalanas. Ya en TV3 aseguró el pasado mes de enero que no lo haría, aunque matizó que todo dependería de "las circunstancias". Ahora asegura que la posibilidad de que se presente a los comicios es "una mentira absoluta". "No he decidido nada de nada, ni he nombrado a nadie, ni he hablado con nadie", ha tuiteado.