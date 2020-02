Puigdemont se convierte en la estrella de la campaña electoral municipal de Perpignan

Carles Puigdemont se ha convertido en protagonista de la campaña electoral municipal de Perpignan, donde se celebrarán elecciones el próximo 15 de marzo. El actual alcalde, Jean-Marc Pujol, y su principal contrincante, Romain Grau, del partido de Emmanuel Macron, se disputan ante el electorado al ex presidente catalán, eurodiputado y fugado de la Justicia española por el referéndum ilegal del 1-O. Buscan, básicamente, el voto de aquellos ciudadanos que se sienten más catalanes que franceses. Y, por este motivo, apoyar la presencia de Puigdemont hoy y mañana en Perpignan se presenta como uno de los actos más importantes de la campaña.

No es extraño, pues, que algunos medios de la localidad francesa como L'Independant, presenten a Puigdemont como una "rockstar". Este digital está cubriendo al detalle todo lo relativo a la celebración del acto de ensalzamiento de la figura del ex presidente catalán en Perpignan. Organizado por el Consell per la República, tendrá lugar en el aparcamiento del Parc des Expositions y ha obligado a que se cambie el horario de la feria de perros y gatos Animaliadas.

Amigos en el exilio

El alcalde de Perpignan, Jean-Marc Pujol, ha mostrado en diversas ocasiones su apoyo a Puigdemont estos últimos días. Este viernes, el digital independentista Vilaweb, recoge una entrevista en la que Pujol asegura haber tenido "muy buenas relaciones" con otros políticos catalanes como Artur Mas o Jordi Pujol. En la misma, también afirma que recibir a Puidemont en la localidad francesa es "un acto de solidaridad". "Perpignan es tierra de exilio", ha explicado en la misma entrevista, y "para Perpignan es importante recibir a Carles Puigdemont porque él vive en el exilio".

Su principal contrincante en la contienda electoral es Romain Grau, de La République en Marche, el partido del actual presidente francés, Emmanuel Macron. Grau concurre a las elecciones en una coalición de partidos entre los que se encuentra el llamado Oui au Pays Catalan (Sí al País Catalán), que promueve las relaciones entre las llamadas por los independentistas Cataluña norte y Cataluña sur. Grau también ha mostrado su apoyo a Puigdemont a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que se ha referido al ex presidente como su "amigo". "Estaré feliz de encontrarlo en Perpignan", ha escrito, poniendo como argumentos la defensa de "las libertades públicas".

Grau, además, promueve la "catalanidad" como valor de los ciudadanos de Perpignan. "Debemos reclamar nuestra identidad", ha dicho en su cuenta de Twitter, "y afirmar el orgullo de ser catalanes sea cual sea nuestro origen".

#CATALANITÉ I Il faut faire de notre catalanité un atout, un moyen d'être fidèle à notre histoire et un acteur de modernité. Nous devons nous réapproprier notre identité et affirmer la fierté d'être Catalans, quelle que soit notre origine. ⤵️https://t.co/wGKNtoWh65pic.twitter.com/mmhI02Xwwf — Romain Grau (@RomainGrau) February 27, 2020

Desde Oui au Pays Catalan, ha sido Annabell Brunet, teniente de alcalde de Perpignan, la que ha dado más relevancia a la visita de Puigdemont en las últimas horas. Lo ha hecho asegurando que el Consistorio ha recibido presiones del Gobierno francés para que no se pudiera celebrar el acto del Consell per la República, en el que participarán, además, los también eurodiputados fugados de la Justicia española Toni Comín y Clara Ponsatí. "El ministro de Interior", ha explicado Brunet en Catalunya Ràdio, "dijo al alcalde que no era buena idea hacer este acto". Y ha añadido que este rechazo se ha plasmado en la "imposición" de unas medidas de seguridad "brutales".