Mas pide a Puigdemont que, si es candidato, deje claro que no podrá ejercer de presidente

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pedido este domingo a Carles Puigdemont que, en el caso de liderar una lista electoral, deje claro desde el principio que, en caso de ganar, no podrá estar al frente de la Generalitat. "Puigdemont no podrá ejercer de presidente", ha dicho Mas, "y soy partidario de que se explique. En caso de que vaya en una lista electoral, hay que decirlo desde el primer momento, para que nadie se pueda sentir engañado".

Mas, cuya inhabiltación por el referéndum ilegal del 9-N ha concluido este domingo, ha asegurado, en una entrevista en RAC1, que no tiene previsto ser candidato en las próximas autonómicas, aunque ha dejado la puerta abierta a lo que pueda suceder. En este sentido, el ex presidente ha señalado que no luchará por liderar una candidatura, pero, ha añadido, "una cosa es lo que quieres y otra lo que acaba pasando". "Tenemos que ir a una solución que no pase por mi", ha añadido.

Escepticismo

Artur Mas también se ha pronunciado sobre la mesa de negociación con el Gobierno central, cuyo primer encuentro tendrá lugar lugar el miércoles. Ha cuestionado que pueda servir para algo asegurando que es "escéptico" sobre "la posibilidad de que consiga una solución de fondo". En su opinión, "se ha roto la confianza" con el Gobierno central y ahora "estamos en un pozo de desconfianza total". Utilizando esta cuestión ha aprovechado la ocasión para criticar a ERC, formación que pactó esta mesa con el PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. "Intenta lo del peix al cove", ha dicho sobre los republicanos, "pero no hay pescado. Parece que quiera reproducir el patrón de CiU, por la manera que tienen de actuar en Madrid".