Puigdemont asegura que Torra "ha mirado más allá de los intereses particulares y personales"

El ex presidente y eurodiputado Carles Puigdemont ha definido a Quim Torra como "el presidente de todo el país", tras anunciar este que da por terminada la legislatura y que dará a conocer la fecha de las nuevas elecciones autonómicas una vez sean aprobados los presupuestos de la Generalitat. Quim Torra, ha escrito Puigdemont en su cuenta de Twitter, "ha sido hoy el presidente de todo el país".

Puigdemont ha asegurado también que Torra "ha mirado más allá de los intereses particulares y personales, con responsabilidad y lealtad". Y ha señalado que decisiones como la tomada por el aún presidente catalán "no son fáciles y se acaban de entender del todo cuando se toma perspectiva".

Hi ha decisions que no són gens fàcils i que s’acaben d’entendre del tot quan s’agafa perspectiva. Avui el president @QuimTorraiPla ha estat el president de tot el país, mirant més enllà dels interessos particulars i personals, amb responsabilitat i lleialtat. Gràcies!

Como un "independentista honesto" ha definido el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, al presidente Quim Torra, tras anunciar este esta mañana que da la legislatura por acabada por la falta de confianza en su socio de gobierno, ERC. Costa ha asegurado que Torra "no pasará a la historia por haber roto el independentismo" y ha pedido a "la gente" que "hable con su voto".

El president @QuimTorraiPla no passarà a la història per haver trencat l'independentisme. Quedarà com un independentista honest que no ha tengut el suport imprescindible del soci de govern per fer efectiu el mandat del Primer d'Octubre.I ara que parli la gent amb el seu vot.