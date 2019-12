El abogado de Puigdemont asegura que la JEC anulará el mandato de Junqueras este viernes

División en Cataluña en las reacciones al escrito de la Abogacía del Estadosobre la inmunidad de Oriol Junqueras y la posibilidad de que recoja o no su acta como eurodiputado. La noticia ha sido recibida, en general, con alegría por parte de los independentistas pero quienes están al tanto de la realidad jurídica de Junqueras, como es el caso del abogado Gonzalo Boye, no tienen nada claro que la situación del líder independentista condenado a 13 años de prisión por el referéndum ilegal del 1-O vaya a cambiar. Boye ha recibido con precaución el anuncio y ha advertido a través de la red social Twitter que el escrito de la Abogacía del Estado “no apoya a Junqueras”. El abogado subraya que la Junta Electoral Central (JEC) “tiene que anular su mandato como eurodiputado”. Algo que considera que sucederá este mismo viernes.

La Abogacía del Estado no apoya a Junqueras, de hecho hace ver que la JEC tiene que anular su mandato como eurodiputado pic.twitter.com/EM37HmQrUZ — Gonzalo Boye (@boye_g) December 30, 2019

El ex presidente Carles Puigdemont, por su parte, ha asegurado también en Twitter que el escrito de la Abogacía del Estado se limita a recoger lo que “dice el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)” y que es lo que “el Tribunal Supremo debería haber permitido desde el día siguiente de las elecciones”. “Van muy tarde”, ha advertido Puigdemont.

És el que diu el TJUE i és el que el TS hauria d'haver permès des de l'endemà de les eleccions. Van molt tard. #LlibertatPresosPoliticsiexiliatsL’Advocacia defensa que Junqueras pugui recollir l’acta i anar a Brussel·les via @elnacionalcathttps://t.co/xEpB65cXF7 — Carles Puigdemont (@KRLS) December 30, 2019

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha indicado, por su parte, que la Abogacía del Estado se ha limitado a "acatar" la sentencia del TJUE. "Es, simplemente, aplicar el sentido común", ha indicado, "esperemos que también el TS acate la justicia europea y también aplique el sentido común".

És, senzillament, acatar la sentència del TJUE. És, simplement, aplicar el sentit comú. Esperem que el Suprem també acati la justícia europea i també apliqui el sentit comú. El dia 13, l'Eurocambra ha de tornar a tenir 751 diputats! https://t.co/p14JFGeExM — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) December 30, 2019

Desde el PP, el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, ha acusado a Pedro Sánchez de consumar "la mayor traición a España". En su opinión, el candidato socialista podrá "gobernar" pero el PSOE "nunca se va a poder volver a mirar en el espejo", según informa Europa Press.

Por su parte, el exministro del Interior y actual eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha señalado que "no solo ERC" conocía el informe de la Abogacía del Estado antes de ser público sino que "además éste responde al gesto que había pedido a Pedro Sánchez para facilitar su investidura". "Son necesarias muchas explicaciones ante este tema, no todo debería valer para ser presidente", ha afirmado.

No sólo ERC conocía el informe de la Abogacía del Estado antes de /ser público, sino que además éste responde al “gesto” que había pedido a Pedro Sánchez para facilitar su investidura. Son necesarias muchas explicaciones ante este tema, no todo debería valer para ser presidente. pic.twitter.com/ESVpCGgL09 — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) December 30, 2019

Por su parte, el senador valenciano del Grupo Popular Fernando de Rosa ha subrayado que con esto "el PSOE se convierte en el mejor aliado para romper la unidad de España". "La siguiente pieza a entregar será la Constitución. No todo vale para una investidura", ha agregado. En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP catalán, Daniel Serrano, que ha indicado que "esto no vale una investidura". Además, ha recalcado que "menos mal que la Fiscalía no ha cedido ni al chantaje de ERC ni a la humillación a la que a Sánchez ha sometido a la Abogacía del Estado". "Ahora toca confiar en la justicia y en el Tribunal Supremo", ha señalado en Twitter.

Esto no vale una investidura. Menos mal que la Fiscalía no ha cedido ni al chantaje de ERC ni a la humillación a la que a Sánchez Castejón ha sometido a la Abogacía del Estado. Ahora toca confiar en la justicia y en el Tribunal Supremo https://t.co/mWMzXCSUmc — Daniel Serrano (@DaniSerranoPP) December 30, 2019

La presidenta del Comité Electoral Nacional del PP, Belén Hoyo, ha señalado que ya tienen confirmados los "cuatro primeros socios del PSOE: los comunistas bolivarianos de Podemos, los nacionalistas vascos, los filoetarras de Bildu y los independentistas catalanes". "Nadie dudará que España tendrá un gobierno que velará por los intereses generales, ¿verdad?", se ha preguntado en la misma red social.

El diputado de VOX por Barcelona Ignacio Garriga ha asegurado, por su parte, que "el golpe de Estado sigue vigente" y ha definido a la Abogacía del Estado como "colaborador necesario". "La rendición del Estado promovida por el felón Sánchez nos saldrá muy cara, pero él pagará por ello", ha amenazado Garriga. Santiago Abascal, diputado y líder del partido, también se ha mostrado contundente en Twitter sobre este asunto. Ha acusado a Sánchez de "pisotear el Estado de Derecho" y de facilitar que Junqueras pueda huir a Europa como ya hicieron Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, entre otros.