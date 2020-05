Puigdemont acusa a Echenique de nacionalista por denunciar el 'dumping' fiscal de Holanda

El ex presidente catalán Carles Puigdemont, hoy eurodiputado y fugado de la Justicia española, ha acusado este lunes en Twitter de "nacionalista" al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Una acusación provocada por un mensaje de Echenique en la misma red social denunciando el "dumping fiscal" de Holanda.

En su mensaje, el portavoz de Unidas Podemos ha acusado a los holandeses de "robar unos 10.000 millones de euros a los demás países europeos" mediante el llamado dumping fiscal, una práctica consistente en atraer inversiones de empresas mediante ventajas fiscales. Echenique apoyaba así al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que había sido cuestionado por un periodista holandés que ponía en duda los beneficios del confinamiento comparándolo con la forma en la que se está afrontando el COVID-19 en su país. Un cuestionamiento al que Illa ha respondido de forma muy contundente: "En materia de ejemplaridad, de responsabilidad, de civismo y de conciencia de lo que estamos afrontando, nadie puede dar lecciones a los españoles. Si acaso, los españoles están más en posición de dar lecciones que de recibirlas".

Al tuit de Echenique ha contestado Carles Puigdemont defendiendo a Holanda. Lo ha hecho en un mensaje publicado en inglés y en el que ha acusado al portavoz de Unidas Podemos de decir que "Holanda está robando al resto de Europa". "Se necesita solidaridad", ha añadido Puigdemont, "pero insultar a otro país no es la forma más inteligente de fomentarlo". Y ha concluido: "Este tipo de nacionalismo es precisamente lo que no es apropiado en Europa".

An MP from the governing coalition in Spain, says the Netherlands is stealing from the rest of Europe. Certainly, solidarity is needed. But insulting another country is not the smartest way to foster it. This kind of nationalism is precisely what is not appropriate in Europe. https://t.co/2B2vIQJfD1