Puigdemont vuelve a insistir: "No hay solución al problema catalán que no pase por la independencia"

Carles Puigdemont ha vuelto a insistir en que “no hay solución al problema catalán que no pase por la independencia”, así lo ha expresado en una entrevista con Rafael Correa. También asegura que el problema catalán se debe abordar desde "una mirada moderna, del siglo XXI", porque en el pasado "la vía de acceso mayoritariamente seguida por los países que han conquistado su independencia ha sido una vía de ruptura violenta en general”.

Durante la entrevista el expresidente catalán aseguró que "España no respeta el derecho a la autodeterminación. Lo reconoce, pero no lo respeta". Ya que afirma que el país ratificó el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que defiende que todos los pueblos tienen derecho a ser una nación soberana.

Referéndum ilegal del 1-O

Sobre el referéndum ilegal del 1-O Pugidemont declaró que la línea entre lo que se puede o no consultar al pueblo la trazan los derechos humanos y sostiene que su proyecto político los respeta estrictamente. "Los ciudadanos en Cataluña, mayoritariamente, no reconocen al Estado español como su herramienta, así como tampoco reconocen al rey de España como su jefe de Estado”. E insiste en que "el único método para conocer si hay o no un mayoría de gente que quiere vivir en ese Estado unitario centralista es preguntárselo".

Tanto Correa como el expresidente coinciden en que el 'problema catalán' ha sido profundamente mal manejado por los diferentes Gobiernos españoles en los últimos años.