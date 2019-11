Preocupación policial en Cataluña por el 10-N: "No hay suficientes efectivos para custodiar colegios"

Los actos culturales de la considerada organización criminal 'Tsunami Democràtic' en la jornada de reflexión han disparado las alarmas entre los distintos cuerpos policiales integrados en el dispositivo Ícaro, puesto en marcha desde el pasado 14 de octubre, día en el que se conoció la sentencia del juicio del procés.

"Se espera que los CDR actúen en las puertas de los colegios", han señalado fuentes policiales cercanas al centro de Información de Mossos a ElLiberal.cat. "Silicona en las cerraduras o cadenas para impedir la apertura de verjas, aunque no se descarta la ocupación ilegal en algunos centros electorales, principalmente de la Cataluña interior debido a la dificultad para poder protegerlos", han indicado.

"Estamos preparados", han destacado, pero no aseguran que se puedan abrir con normalidad "todos" los centros. Los agentes dispondrán de material en algunas demarcaciones para cortar cadenas. En el caso de algunos municipios de la Cataluña interior "se pedirá la ayuda de un cerrajero".

Temor policial ante un nuevo 1-O

Ante esta alarma, de la que ha informado ElLiberal.cat, los agentes consultados por este medio muestran "una máxima preocupación". Así lo han señalado desde el sindicato Jupol. "Los episodios de violencia registrados en las últimas semanas han despertado eltemor a un nuevo 1-O", han continuado las mismas fuentes, motivo por el que han pedido al Ministerio de Interior poder utilizar todo el material antidisturbios disponible en caso de ocupación de colegios y centros electorales.

En el mismo sentido se han posicionado fuentes policiales de la máxima solvencia y en contacto con la unidad de Información de Mossos. "Están todos los agentes antidisturbios activados" para actuar en Cataluña si llegase el caso, han señalado. "Los agentes destinados a Cataluña no tendrán fiesta el domingo", han apuntado las mismas fuentes que expresan su preocupación ante la "imposibilidad de cubrir todos los colegios electorales".

En este sentido, niegan que existan dispositivos fijos de los Mossos d'Esquadra en todos los centros de votación. "Se trasladan en su vehículo y hacen rondas por la demarcación asignada. Nunca realizan puntos fijos de control", han señalado. Quien sí permanecerá en situación estática en los colegios electorales serán los agentes de la policía local, siempre y cuando el Ayuntamiento cuente con este cuerpo entre sus funcionarios, mientras que agentes de la Policía Nacional estarán en los colegios, pero vestidos de paisano y con especial atención sobre posibles incidencias.

Cuatro agentes por colegio, un "número muy insuficiente"

Las mismas fuentes remarcan que es "imposible cubrir con agentes fijos todos los colegios electorales en Cataluña". Según cifras del censo electoral y de la Junta Electoral Central, estarán llamados a las urnas 5.615.335 votantes, unos 27.000 más que el pasado 28-A, en los 2.712 colegios electorales. "No hay suficientes efectivos para custodiar colegios", han señalado las mismas fuentes.

Según fuentes de sindicatos policiales, se movilizarán cerca de unas 40 de las 50 unidades de intervención policial (UIP). Se trata de un contingente cercano a los 1.500 antidisturbios, a los que hay que sumar tan solo la mitad del total de agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra, más cerca de unos 800 profesionales de la GRS de la Guardia Civil. En total, una movilización de unos 11.300 agentes para salvaguardar la convivencia en un fin de semana en el que España se juega la composición del Congreso la próxima legislatura.

A diferencia del 1-O, esta fase del dispositivo Ícaro comenzará 32 horas antes de la apertura de los centros electorales. Se espera que los primeros movimientos comiencen "en la madrugada del viernes, 8 de noviembre, al sábado, día de la jornada de reflexión", han señalado fuentes policiales cercanas a Información de los Mossos a El Liberal.cat. El despliegue policial comenzará "a las 00.00 horas del día de reflexión", según han apuntado otras fuentes policiales consultadas.

Interior no espera incidencias de calado

En caso de abrirse este escenario, fuentes del Ministerio de Interior han evitado dar cifras sobre el número de agentes que participarán en este dispositivo durante el próximo fin de semana y evitan cualquier comparación con el desastroso despliegue del referéndum ilegal, hace ya más de dos años.

También se ha contemplado la posibilidad de bloqueo de los transportes de urnas y papeletas, que han recogido durante los últimos días pequeños ayuntamientos, como el de Amer, el pueblo natal de Carles Puigdemont.

Aun en la posibilidad de que se bloquee el paso de transportes de urnas y papeletas, Interior garantizará su llegada incluso "con escolta" si es necesario. También esperan que todas las "incidencias" se puedan resolver en un plazo razonable, como ha ocurrido en otras elecciones. "Siempre hay algún energúmeno que trata de impedir la apertura de algún centro electoral, pero se ha resuelto y la Junta Electoral prorroga durante un tiempo la jornada electoral en el centro", apuntan estas fuentes.

Las Diputaciones cumplirán la Constitución, pese a su rechazo a la sentencia

Las cuatro Diputaciones de Cataluña se convertirán en centros de votación, como en cada cita electoral. Todas están bajo el control de los independentistas, y han realizado plenos para cargar contra la sentencia y exigir "la amnistía de los presos políticos".

Tanto las de Barcelona, Tarragona y Gerona como la de Lérida, la más beligerante contra la sentencia, acordaron, con una mayoría separatista, rechazar la sentencia. En todas ellas, JxCat y ERC han votado a favor, mientras Podemos se ha abstenido, y PSC y PP han votado en contra. Ciudadanos, con tan solo representación en Barcelona, no participó en ese pleno. Las mociones y declaraciones se centraban en la "represión política" y en la "debilidad de la democracia en España, "herida de muerte". También en la intención de celebrar un nuevo referéndum.

"Abrirá el 10-N, como siempre", han señalado fuentes de la Diputación de Lérida. No esperan ni altercados ni sabotajes, como tampoco la irrupción de los CDR en el interior de la institución. Esperan que la "jornada electoral transcurra sin incidentes" y que se realice el recuento sin problema.

Desde la Diputación de Tarragona no hay ningún plan de contingencia preparado en caso de una ocupación de la institución para impedir la votación del próximo 10-N, pero esperan "normalidad" de cara al fin de semana. Las puertas de esta institución se cerrarán el sábado hasta el domingo 10 de noviembre. En la Diputación de Gerona y Barcelona tampoco hay plan de seguridad para la jornada electoral.

El pueblo de Puigdemont llamará a los Mossos si hay ocupación del único colegio electoral

Hace apenas un mes, unos vecinos declararon el pueblo "territorio libre y soberano" y cuyo gobierno solo obedecerá al Consell Local per la República d'Amer. Ahora, el equipo de gobierno de la localidad natal de Carles Puigdemont ya tiene todo listo para celebrar los comicios electorales, incluidas las urnas, papeletas, censo... y ha retirado toda la propaganda electoral del único colegio en el que votarán poco más de 1.200 habitantes.

Las puertas del centro abrirán a las 08.00 horas y la secretaria de la institución estará presente tanto en la apertura como en el recuento para contabilizar incidencias, si las hubiera. "Se hará cumplir la ley", han asegurado fuentes municipales a ElLiberal.cat, y en caso de una ocupación ilegal "se llamará a los Mossos d'Esquadra". "Es un derecho -votar- recogido en la Constitución", han afirmado las mismas fuentes, y "hay que hacerlo cumplir", han insistido. El municipio no cuenta con policía local, pero ya tienen las urnas y las papeletas en dependencias municipales.

En Berga, uno de los bastiones independentistas, no llamarán a los Mossos sino que será la Junta Electoral de Zona la encargada de comunicar las incidencias. "El Ayuntamiento no tiene nada que hacer" en caso de una ocupación ilegal en los centros de votación, han señalado fuentes municipales a ElLiberal.cat.

"A priori no contemplo ninguna ocupación", ha declarado Omar Noumri a preguntas de El Liberal.cat. El primer alcalde de origen argelino de ERC en Cataluña ha afirmado que el Ayuntamiento de Farfanya "dialogará" en caso de protestas en el interior del único colegio electoral del municipio, mientras ha rechazado las imágenes del 1-O de 2017. "El diálogo siempre fructifica", ha dicho, en caso de que los CDR se nieguen a dejar votar el 10-N. "No se van a producir altercados en el pueblo", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que "ni tenemos miedo a la democracia ni a las porras", mientras insiste en no vulnerar la legislación. "Qué menos que ejercer el derecho a voto", ha considerado, "pese a la represión".