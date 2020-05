Ponsatí arremete contra TV3 por hacer una entrevista en español

Aunque recientemente un informe del CAC ha confirmado el patente sesgo secesionista presente en la programación de TV3 —un 91% de su tiempo de palabra es empleado por líderes o entidades separatistas—, algunos aún consideran insuficiente su adhesión al ideario nacionalista. Este parece ser el caso de la eurodiputada de Junts per Catalunya y fugada de la Justicia, Clara Ponsatí, que el miércoles por la noche protestó en las redes sociales por el hecho de que el canal autonómico emitiera una entrevista en castellano.

En concreto, la entrevista de la discordia fue con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Las preguntas de la entrevista fueron realizadas en español a petición del propio Sassoli, por ser un idioma que entiende a la perfección. No obstante, nada más terminar la entrevista, la presentadora del programa Els Matins, Lídia Heredia, explicó a los espectadores que ésta se había desarrollada en castellano porque el servicio de traducción del Parlamento Europeo no ofrece servicio de traducción simultánea al catalán —al no ser una lengua oficial en la institución— ni aceptó que TV3 usase su propio servicio de traducción.

Denuncia que TV3 se “doblega” ante el Parlamento Europeo

Este hecho motivó las quejas de Ponsatí en Twitter: “El Parlamento Europeo no ofrece traducción simultanea al catalán para entrevistar a su presidente y tampoco permite que Els Matins use su propio servicio de traducción. En lugar de plantarse, TV3 se doblega y hace la entrevista en español”. “Tenemos dos problemas”, añadió Ponsatí, en referencia a la actitud del canal autonómico pero también al reglamento del Parlamento Europeo.

1. El Parlament Europeu no ofereix traducció simultània al català per entrevistar @EP_President i tampoc permet que @elsmatins utilitzi el seu propi servei de traducció.2. Enlloc de plantar-se, @tv3cat es doblega i fa l'entrevista en espanyol.Tenim 2 problemes. pic.twitter.com/LIN1tC8KOB — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) May 6, 2020

Por su parte, Plataforma per la Llengua —una entidad secesionista autodenominada la ONG del catalán y que protagonizó una polémica el año pasado por espiar el idioma de los escolares en el patio— anunció a través de las redes sociales que pedirá explicaciones al presidente de la Eurocámara sobre “por qué no se ha habilitado la traducción al catalán en la entrevista de Els Matins tal y como prevé la resolución Reading”.