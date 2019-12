Ponsatí pedirá que declaren Sánchez, Rajoy y Abascal en el juicio por la euroorden de extradición

La defensa de la ex consejera de Enseñanza catalana Clara Ponsatí, fugada en Escocia por el referéndum ilegal del 1-O, ha pedido este jueves ante la corte de Edimburgo que lleva el caso de la euroorden de extradición solicitada por España que comparezcan ante la corte escocesa el ex presidente Mariano Rajoy y el presidente en funciones Pedro Sánchez. El abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, ha explicado que también reclaman las comparecencias de los ex ministros Soraya Sáenz de Santamaría, Josep Borell y José Manuel Margallo; del actual titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska y del diputado de VOX Santiago Abascal. El juicio tendrá lugar en abril del año que viene y está previsto que dure cerca de un mes.

La comparecencia de Ponsatí ante el juez escocés obedece a la euroorden dictada a principios de noviembre por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por delito de sedición. Llarena cursó también en ese momento las peticiones de detención y entrega a España contra los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig por los delitos de sedición y malversación.

Anwar ha explicado que solicita estas comparecencias por considerar que los testigos propuestos han doblegado "el Estado de Derecho para perseguir a gente que solo cometió el crimen de protestar pacíficamente y de reclamar la independencia". El abogado de Ponsatí ha acusado también a España de "violar los derechos legales más básicos" y, con la intención de probarlo, propondrá los testimonios de juristas y organizaciones de defensa de derechos humanos. Testigos que, ha señalado el letrado, expondrán "la falta de imparcialidad en el juicio" sobre el referéndum ilegal del 1-O, según ha informado el digital Vilaweb.

Causa política

Aamer Anwar también ha explicado que él y el equipo de abogados que llevan la defensa de Clara Ponsatí pedirán al juzgado escocés que rechace la euroorden de extradición apelando a que existe la posibilidad de que la ex consejera no tenga "un juicio justo" en España. Y es que, según Anwar, las acusaciones contra los líderes independentistas que promovieron el referéndum ilegal forman parte de "una causa motivada políticamente".

Clara Ponsatí ya compareció voluntariamente el pasado 14 de noviembre ante la Policía de Edimburgo tras conocer que se había reactivado la euroorden de detención y entrega contra ella por un delito de sedición. El juez decidió entonces dejarla en libertad y no le retiró el pasaporte.