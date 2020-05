Polémica por los efectos de Perpiñán en la expansión del coronavirus

El multitudinario mitin que Puigdemont ofreció en Perpiñán el pasado 29 de febrero vuelve a estar de plena actualidad. El motivo es que un estudio llevado a cabo por la plataforma CatCovidTransparencia y dado a conocer este fin de semana demuestra que aquel encuentro —que congregó a unos 100.000 personas procedentes de toda Cataluña— contribuyó a extender de manera decisiva la pandemia del coronavirus en Cataluña. Para probarlo, recuerdan, entre otros datos, que las regiones sanitarias catalanas, salvo la de Barcelona centro, registraron su primer fallecido entre los días 17 y 19 de marzo, una “sincronización perfecta” que no se da en el resto de Europa y que solo explica “un contagio masivo común en un día”.

Como era previsible, dichas conclusiones no han sido bien recibidas en el mundo separatista, empezando por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. En una entrevista concedida al diario Ara, Torra asegura que “en lo que se refiere a Perpiñán, nada indica que en aquellos momentos comportara ningún tipo de peligro”. Acto seguido, defiende de forma cerrada la gestión de la Generalitat: “Cuando nos damos cuenta que no somos capaces de controlar la trazabilidad de los casos que se están produciendo en Cataluña, tomamos decisiones como cerrar las escuelas y que se confine la cuenca de Òdena. El primer fin de semana ya pedimos el confinamiento total”. Y, como viene siendo habitual desde que estalló esta crisis, aprovecha para descargar las culpas en el Gobierno central: “Si se hubieran tomado entonces las decisiones que nosotros estábamos pidiendo, todo habría ido diferente”.

Budó pide no mezclar la política con la crisis sanitaria

Torra no ha sido el único dirigente secesionista inquirido por los resultados del estudio. El sábado, la portavoz del Govern declinó responder una cuestión sobre este informe alegando que “no correspondía” mezclar política y crisis sanitaria. Así, tras aclarar que el “29 de febrero no se estaba confinando ningún territorio de la Unión Europea y había libre movimiento de personas”, adujo que “querer hacer esta mezcla de cosas no corresponde” y anunció su intención de no responder a más preguntas sobre este extremo. Antes, sin embargo, quiso dejar claro que “el primer territorio que se confinó fue la Conca de Òdena y precisamente lo decretó el Gobierno de Cataluña”.

‘El Món’ defiende el mitin de Puigdemont

Por su parte, la prensa secesionista, o no ha abordado el estudio, o ha tratado de restarle importancia. Es el caso del diario El Món, que, haciéndose eco de un artículo publicado este sábado en el diario francés L’independant, asegura que la “prensa de Perpiñán niega que esté probado que el acto de Puigdemont propagase el coronavirus”. En realidad, y pese a que El Món hable de la “prensa de Perpiñán”, solo el citado L’Independant ha abordado esta polémica. Es más, el texto en cuestión —que versa sobre hasta qué punto las reuniones masivas han extendido el virus y no se refiere al estudio de CatCovidTransparencia en ningún momento— se limita a señalar que “a día de hoy no hay ningún elemento que permita decir si [el acto de Puigdemont] contribuyó o no a la propagación del virus en el norte o al sur de Cataluña”. Pese a ello, reconoce que las dudas sobre dicho acto como foco de la pandemia en Cataluña son “legítimas”.

El constitucionalismo reprocha al Govern que mire para otro lado

Al contrario que en el orbe secesionista, distintas voces desde el constitucionalismo han resaltado la importancia de las revelaciones aportadas por el estudio sobre el acto de Perpiñán. Por ejemplo, Sociedad Civil Catalana recogía ayer dicha información en las redes sociales y denunciaba que el “supremacismo de este Govern les impedirá asumir responsabilidades”. Por otra parte, el historiador Joaquim Coll señala hoy en un artículo en 20 Minutos que el “largo viaje en autobús fue una importantísima fuente de contagios” que explica la posterior virulencia del virus en Cataluña. Asimismo, destaca que “toda la actuación del Govern parece haber ido orientada a desviar la atención sobre el carácter atípico que ha tenido el estallido de la Covid-19 en Cataluña, y que su causa fue esa demostración de fuerza del separatismo”.