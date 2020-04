PSC y Ciudadanos se adelantan al Govern presentando sus propias propuestas de reconstrucción tras el COVID-19

La necesidad de regular de alguna manera la "nueva normalidad" que sucederá a la pandemia del COVID-19 necesitará de pactos o acuerdos entre los partidos políticos para poder ser llevada a cabo. Si a nivel nacional el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha abierto la puerta a la creación de un "pacto de reconstrucción", en Cataluña esta oferta o petición ha venido de la mano del PSC y Ciudadanos. La diferencia es que en esta comunidad, y a pesar del virus, todo sigue pendiente de lo que decida el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra.

No se puede olvidar que el Ejecutivo catalán está en estos momentos gobernando con un presidente que, en cuanto la Justicia vuelva a ponerse en marcha, puede ver confirmada la sentencia que lo inhabilita como diputado. Si eso sucede, Torra tendrá que abandonar la presidencia del Govern. Con el fin de evitar esta situación, el presidente anunció en enero que daría a conocer la fecha de las nuevas elecciones autonómicas tras la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Generalitat. Una aprobación que tuvo lugar el pasado viernes. En las actuales circunstancias, nadie se ha atrevido a preguntar al presidente por la fecha de los comicios. Pero lo cierto es que, si la sentencia se convierte en firme, en algún momento tendrá que convocarlos y es muy probable que la reconstrucción de Cataluña tras la pandemia se vea afectada por esta circunstancia.

Un clima a favor del pacto

Así las cosas, algunos partidos de la oposición no han perdido la oportunidad de ser ellos los que hagan sus particulares ofertas sobre la que será la "nueva realidad" catalana provocada por el coronavirus. Es el PSC el que más ha avanzado en este sentido, entregando a Quim Torra el pasado viernes un documento titulado Pacto Catalán por la Reconstrucción Social y Económica. La propuesta fue presentada por el secretario general del partido, Miquel Iceta, quien considera que "hay que ir creando un clima en favor de la necesidad de un pacto".

Para los socialistas catalanes, se trata de "abrir la perspectiva de qué sociedad iremos construyendo cuando acabe la pandemia". Y en este objetivo, Iceta no ha querido dejar de recordar que la gestión de las competencias más afectadas por el coronavirus ha estado y está en manos del Govern y de la Generalitat: "Una cosa es que tú no tengas competencias sobre el desconfinamiento, que no deja de ser una limitación de una libertad fundamental que es la de desplazarse, y otra es que no continúes siendo absolutamente competente en el tema de los hospitales, los médicos, las enfermeras, las residencias de mayores, absolutamente en todo".

Además de tener ya listo el documento, los socialistas han nombrado a las personas que se encargarán de negociar con el Govern, el resto de formaciones, agentes económicos y sociales y otras entidades: Jaume Collboni, Eva Granados Alicia Romero y Francesc Trillas.

Juntament amb @Eva_Granados, @aliciarll i @FrancescTrillas, impulsarem i coordinarem el Pacte Català per la Reconstrucció Social i Econòmica proposat per @socialistes_cat. Cal sumar esforços i generar un gran acord per no deixar enrere ningú quan superem la pandèmia #covid19 👇🏼 https://t.co/JeGAkNdeZA — Jaume Collboni (@jaumecollboni) April 27, 2020

Foro autonómico

Desde Ciudadanos, la jefa de la oposición en el Parlament, Lorena Roldán, planteó también el viernes la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todas las formaciones parlamentarias para hacer frente a lo que suceda cuando acabe la pandemia del COVID-19. Lo hizo durante la sesión de aprobación de los Presupuestos y afeando a consejeros como Meritxell Budó o Miquel Buch sus discursos contra el Gobierno central y el Estado durante las últimas semanas.

Ciudadanos plantea lo que Roldán llamó el Foro Autonómico para la Reconstrucción de Cataluña. Un foro que debería trabajar sobre tres ejes: la crisis sanitaria y económica, la protección de los más vulnerables y la coordinación con el Gobierno central.

Hoy en el pleno he propuesto al Govern constituir un Foro Autonómico para la Reconstrucción de Cataluña que aborde 3 grandes ejes:1️⃣ Crisis sanitaria y económica2️⃣ Protección a los más vulnerables 3️⃣ Coordinación con el GobiernoAhora más que nunca debemos estar a la altura. pic.twitter.com/UlvXWKMrFx — Lorena Roldán 🖤🇪🇸 (@Lroldansu) April 24, 2020

¿Nueva realidad catalana?

Que el PSC y Ciudadanos hayan tomado la delantera al Govern en lo que al futuro de Cataluña tras la pandemia se refiere podría provocar ciertos cambios también en el panorama electoral catalán. A nivel nacional ya ha quedado claro el giro que Inés Arrimadas quiere dar al partido, apoyando al PSOE en la aprobación de algunas de las medidas económicas y logrando que Pedro Sánchez aceptara varias de sus propuestas. Este giro podría estar dándose también en Cataluña y propiciar un acercamiento entre Ciudadanos y los socialistas que nada quieren saber de la independencia. Y más considerando que ya queda muy lejos el proyecto de presentar una candidatura conjunta entre los de Arrimadas y el PP de Alejandro Fernández.

Es evidente, por otro lado, que la gestión de la pandemia por parte del Govern de ERC y JxCat tendrá un coste para el independentismo. A este se debe sumar el desgaste que han sufrido ambas formaciones por los numerosos enfrentamientos entre ellas previos a la irrupción del coronavirus pero que también se han dejado ver durante las últimas semanas. Así las cosas, puede que la reconstrucción y la nueva realidad catalanas pasen también por nuevos gobiernos que dejen a un lado las utopías y comiencen a gobernar con mascarillas, guantes y los pies en el suelo.