El PP catalán no descarta a Jordi Cañas para liderar la alianza con Ciudadanos

Sin condiciones ni descartes. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que no existen conversaciones formales para sellar la alianza electoral con Ciudadanos de cara a las próximas elecciones autonómicas, que convocará Quim Torra, presidente de la Generalitat, una vez aprobados los Presupuestos.

Para el liderazgo de esta coalición han sonado varios nombres, como Nacho Martín Blanco, uno de los favoritos, pero también otros grandes pesos pesados de Ciudadanos, como Jordi Cañas. Para Fernández, el eurodiputado "es un excelente político".

"Se deben buscar los mejores candidatos. No se pueden poner condiciones a priori para hacer la coalición", ha afirmado Fernández en una entrevista a RAC1. "No puedo descartar nada, evidentemente", ha respondido cuando se le ha preguntado respecto a la posibilidad de que fuera él mismo quien lidere la lista, como tampoco ha descartado otras posibilidades.

Fernández ha dicho que no ha habido una negociación formal con Ciudadanos para abordar este asunto. Se esperará al congreso de Ciudadanos, que deberá elegir a su nuevo líder tras la salida de Albert Rivera.

Sin Vox en la coalición

Respecto a la posibilidad de sumar a Manuel Valls -"un político de raza", según Fernández- a esta coalición, el presidente del PPC cree que el obstáculo es la relación con sus excompañeros, pero afirma que la alianza solo se ha propuesto a Ciudadanos, sin que haya descartado acuerdos posteriores con Vox.

En este sentido, se ha mostrado contrario a los cordones sanitarios a Vox. "Estoy a favor de poder llegar a acuerdos en determinadas circunstancias pero eso no quiere decir que esté obligado a hacer una coalición electoral con ellos porque en algunas propuestas se alejan del constitucionalismo", ha afirmado.

Sobre la demanda contra Quim Torra, que presentará el Partido Popular este miércoles, ha asegurado que el presidente de la Generalitat usurpa funcionestras ser inhabilitado de su escaño como diputado en el Parlament. "Torra no debería ser presidente de la Generalitat, pero lo tendrá que determinar un juzgado", ha considerado.

Las faltas de respeto de Josep Costa a Roger Torrent

En otro orden de cosas, Fernández ha tildado de "propaganda" independentista la polémica comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por la que han pasado el expresidente de la Generalitat y los presos de ERC y JxCat condenados por sedición y rebelión. "Hay determinadas maneras de expresarse en una cámara parlamentaria que yo no acabo de compartir. A mí no me gustan los espectáculos parlamentarios", ha afirmado.

También ha denunciado la falta de respeto institucional de JxCat y ERC con sus enfrentamientos en el Parlament de Cataluña, especialmente los protagonizados por Josep Costa contra Roger Torrent en las últimas juntas de portavoces dirigiéndose a Roger Torrent. "Ha cometido auténticos espectáculos de mala educación", ha afirmado sobre el vicepresidente del Parlament.