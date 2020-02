Òmnium exige a Torra abordar la amnistía en la mesa de gobiernos

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que defienda la amnistía el miércoles en la primera reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno central. "Para que haya diálogo real tiene que haber amnistía. Si Sánchez no lo quiere tratar en la mesa de diálogo, como sociedad civil, independientemente de ello, seguiremos insistiendo y ampliando esta campaña pro-amnistía por todos los rincones", ha asegurado.

Mauri se ha reunido durante algo menos de una hora con Torra en la Generalitat, un encuentro al que ha asistido junto a Joan Ignasi Elena, Magda Oranich y Borja de Riquer como representantes de la plataforma Somos el 80%, que se muestra a favor de una amnistía para los líderes independentistas encarcelados.

Esta reunión se enmarca en una serie de encuentros que Òmnium Cultural quiere llevar a cabo con otras entidades e instituciones, entre las que se encuentran el presidente del Parlament, Roger Torrent, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otras, si bien Mauri ha precisado que todavía no ha está cerrada ninguna de estas reuniones.

Imprescindible para desencallar la situación

Para Òmnium, la amnistía es "imprescindible" y una "de las formas de poder desencallar la situación política y la represión" en la que, a su juicio, se encuentra la ciudadanía catalana. "Sería la prueba de un inicio del diálogo sincero", ha apuntado Mauri, que ha insistido en que "no hay solución política si no hay amnistía". El vicepresidente de Òmnium Cultural ha advertido, sin embargo, que una campaña a favor de la amnistía no irá acompañada "de los ritmos de la política del día a día". "Más allá de lo que pueda pasar en la mesa de diálogo, esta campaña por la amnistía y la voluntad de extender el consenso seguirá, y seguiremos insistiendo", ha remachado.