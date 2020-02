Ofensiva del independentismo para recuperar para la causa el Barça, la joya de la corona

Queda poco más de un año para que en el Barça se celebren las elecciones que permitirán a los socios escoger una nueva junta directiva. Hasta entonces, será la presidida por Josep Maria Bartomeu la que seguirá dirigiendo el destino del club. Pero todo indica que los próximos meses no serán precisamente tranquilos para el presidente. Pocos dudan ya de que el separatismo se ha puesto en marcha para recuperar la que consideran que es la joya de la corona independentista. Y es que, con el Barça como altavoz, la causa ganaría un peso impagable dentro y fuera de Cataluña.

Con la idea de obligar a Bartomeu a adelantar las elecciones, el independentismo ha comenzado una ofensiva en la parece que todo vale. El último presunto escándalo pasa por la contratación de una empresa, I3 Ventures, para, supuestamente, desprestigiar a través de perfiles falsos en redes sociales a jugadores, ex jugadores, posibles contrincantes de Bartomeu e, incluso, líderes del separatismo como Carles Puigdemont, Quim Torra y Oriol Junqueras.

Bartomeu lo niega todo

El club ha desmentido con rotundidad esta denuncia, formulada por la Cadena Ser y recogida por medios separatistas como El Nacional como si de una exclusiva propia se tratara. Desde el Barça, Bartomeu admite que se contratan servicios "de comunicación" para controlar lo que se dice del club "en todo el mundo". El presidente ha negado este martes que el objetivo sea desprestigiar a nadie pero también ha reconocido que "desde una cuenta" vinculada a una de las empresas contratadas se han realizado "comentarios inadecuados", por lo que ha ordenado la cancelación del contrato. Bartomeu ha insistido en que el club no ha buscado en ningún momento el desprestigio de ni de jugadores, ni de técnicos, ni de líderes políticos. Y ha anunciado que emprenderá acciones legales "donde sea" contra quienes insistan en este mensaje.

En esta situación, llama especialmente la atención el editorial firmado por el director de El Nacional este lunes, el independentista José Antich, afirmando que el supuesto escándalo tiene "impacto planetario". Antich, que no suele dar puntada sin hilo, exige a Bartomeu que dimita, le reclama "un acto de grandeza" y, a la vez, le recrimina porque "la masa social barcelonista está desorientada". No se puede obviar en este caso que, en cuatro años, la Generalitat ha subvencionado el medio de Antich con la nada despreciable cantidad de 276.000 euros, según publicó el pasado mes de enero el digital El Triangle.

Uno de los supuestamente afectados por este escándalo sería, por otro lado, el millonario y también independentista Jaume Roures, quien ya ha anunciado una querella contra el club y su directiva. Lo ha hecho, además, acusando a Bartomeu de "administrar deslealmente el dinero de los socios".

Otro de los frentes abiertos del independentismo contra Bartomeu pasa por la principal patronal de Cataluña, Foment del Treball. El anuncio de que el Barça entraba en la misma como "agente dinamizador y transversal" de la economía catalana ha sido recibido con duras críticas desde todos los ámbitos del separatismo. Y es que la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre no comulga con las tesis separatistas y el hecho de que el club se haya incorporado a esta asociación es contemplado como un paso más en su ruptura con quienes han llegado a imponer como norma cantar lemas a favor de la independencia en cada partido que se juega en Can Barça en el minuto 17.14.

El retorno de 'Jan'

Especialmente ofendido se ha mostrado el ya casi seguro candidato a la presidencia del Barça, el independentista Joan Laporta. En su cuenta de Twitter, son habituales las críticas a Bartomeu y su equipo, a los que, por ejemplo, acusa de que "despilfarrar innecesariamente cantidades astronómicas de dinero del club". En su último tuit sobre el escándalo de I3 Ventures, define lo denunciado como "animalada". "Es indignante que utilicen estas prácticas mafiosas", ha publicado, "demuestran una vez más su incompetencia y pánico a que se descubra todo lo que esconden y que tengan que dimitir".

1. Més enllà que m’agrada que @QSetien sigui entrenador del #FCBarcelona és evident que el projecte d’aquesta junta directiva, basat en la mentida i la improvisació, fa que es despilfarrin innecessàriament unes quantitats astronòmiques de diners del Club. — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) January 14, 2020

Una animalada més d'aquesta junta directiva del #BarcaÉs indignant que utilitzin aquestes pràctiques mafioses que taquen la imatge del Barça. Demostren un cop més la seva incompetència i pànic a què es descobreixi tot el que amaguen i que hagin de dimitir. #bartomeudimissiohttps://t.co/V0MotaONdG — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) February 17, 2020

Laporta, militante radical del indepentismo, fue el presidente que puso el Barça al servicio del separatismo. Recuperó para la causa el lema Barça, més que un club y, con Pep Guardiola como entrenador, además de llevar el equipo a lo más alto de su historia, logró convertirlo en el símbolo separatista por excelencia. Tanto es así que fueron muchos los socios que optaron por darse de baja ante la nueva imagen política del club. Ahora Laporta quiere volver y ya a principios de este mes de febrero dio casi por hecha su candidatura en un evento celebrado en Girona y en el que dio a entender que utilizará el lema separatista Ho tornarem a fer.

Así las cosas, está claro que el separatismo se ha propuesto recuperar al Barça como estandarte y, con este objetivo, harán todo lo que esté en su mano. No perdonan a Bartomeu que, por ejemplo, no haya permitido convertir el Camp Nou en escenario de performances separatistas como las promovidas por Tsunami Democràtic. Y de ahí la saña con la que lo critican. Buscan ahora a toda costa su dimisión y el adelanto de las elecciones. Y, por qué no, podrían hasta pretender hacerlas coincidir con los comicios autonómicos que, muy posiblemente, se celebrarán el próximo otoño.