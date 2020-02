Montilla acusa a Puigdemont de querer "dinamitar" la mesa de diálogo por intereses partidistas

El socialista José Montilla, presidente de la Generalitat en los tiempos del tripartito, ha acusado a su sucesor en el cargo, Carles Puigdemont, de pretender "dinamitar" la mesa de diálogo que, en breve, se pondrá en marcha entre los gobiernos central y autonómico. La mesa fue un acuerdo entre el PSOE y ERC como condición para que los republicanos facilitaran la investidura de Pedro Sánchez. "Puigdemont tiene unos objetivos que son dinamitar el diálogo, que este proceso no llegue a buen puerto", ha dicho Montilla.

El ex presidente socialista ha acusado a Puigdemont, hoy eurodiputado y fugado de la Justicia española, de primar los intereses electorales de JxCat y, en este sentido, ha puesto como ejemplo que la posconvergencia insista en la presencia de un mediador internacional en la mesa de diálogo. Una condición que ya rechazó Sánchez tras su reunión con Quim Torra a principios de febrero en Barcelona. Montilla, en una entrevista con EFE, ha asegurado que esta figura es exigida sin haberlo acordado con ERC, a pesar de que los republicanos votaron a favor de la misma en el Parlament también a principios de este mes. Una propuesta de JxCat y que, según Montilla, "tenía por objeto marcar territorio ante su socio del Govern y adversario en las próximas elecciones".

"En el mundo independentista", ha dicho el socialista, "hay gente que quiere abordar sinceramente un diálogo, una negociación con una voluntad constructiva, tanto en ERC como también fuera de ERC". Y ha añadido que "hay otra gente que quiere que esto no vaya a ninguna parte", asegurando que, en el caso de JxCat, "es incomprensible".

Poco ha tardado en responder Carles Puigdemont al socialista. Lo ha hecho invitando a Montilla a "hablar personalmente" en Bruselas o Estrasburgo. "Si quiere saber qué pienso y qué opino", ha añadido, "lo mejor no es hablar de oídas ni a través de resúmenes de lo que explica cierta prensa española". "El diálogo por encima del rumor", ha concluido Puigdemont.

Amb tot el respecte, president @JoseMontillaA, si voleu saber què penso i què opino el millor no és parlar d'oïdes ni a través de resums del que explica certa premsa espanyola. Us convido a venir a parlar-ne personalment, a Brussel·les o Estrasburg. El diàleg per damunt del rumor