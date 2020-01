Miquel Iceta exige a Quim Torra convocar "ya" las elecciones

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticado la decisión de Quim Torra de aprobar los Presupuestos y después convocar elecciones, que podrían ser en mayo e incluso en octubre, si antes no es inhabilitado por el Tribunal Supremo, cuya sentencia no tiene fecha concreta.

"Tenemos un presidente desautorizado", ha afirmado Iceta tras escuchar a Torra. También ha constatado que el gobierno de la Generalitat está "roto" y que la legislatura está agotada. Por este motivo ha emplazado al presidente de la Generalitat a convocar "ya" las elecciones para "tener gobierno y tener presupuestos". A su juicio, "una cosa sin la otra no tiene ningún sentido", ha escrito en redes sociales.

Evita el debate del tripartito y no hará presidente a un candidato independentista

"La ciudadanía debe decidir quien debe dirigir Cataluña", ha considerado Eva Granados, que ha rechazado que el Govern apruebe unos Presupuestos que no gestionará. Asimismo, ha evitado responder si el PSC formará un tripartito con los Comuns y ERC, tal y como plantea la formación morada. "Tenemos un gobierno roto y por decencia debe convocar elecciones", ha insistido. "Qué sentido tiene aprobar unos Presupuestos que no se gestionará. No tiene sentido aprobar unos Presupuestos si quien los va a aprobar ha dicho que convocará elecciones", ha dicho.

"El PSC no permitirá un presidente independentista", ha afirmado la diputada. "Cataluña no merece un presidente que reparte carnés de buenos y malos catalanes", ha afirmado.

Los Presupuestos incluyen partidas ya gastadas

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz económica del PSC, Alícia Romero, quien ha acusado a Torra y Aragonés por usar los Presupuestos como "arma política", motivo por el que ha reclamado elecciones. "Nuevo episodio lamentable del Govern. Utilizan los Presupuestos como arma política, como flotador de un gobierno que alarga la agonía por intereses partidistas", ha asegurado la socialista. "La ley más importante de un Govern como un juego de cartas".

"¿Por qué no lo han pospuesto también? Nueva maniobra de ocultación y propaganda por la trifulca entre socios", ha afirmado Romero, que ha recordado que los 3.070 millones de euros de gastos no financieros se han gastado ya. "La liquidación fue de 27.647 millones de euros, según datos del Govern. ¡Si no pueden gobernar, déjenlo! ¡Elecciones ya!", ha pedido.