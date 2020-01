Manuel Valls ve "inútil" la confrontación por el Mobile World Congress: "Se debe quedar en Barcelona"

Manuel Valls, líder de Barcelona pel Canvi, ha salido al paso de la polémica pretensión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al afirmar que luchará por atraer el Mobile World Congress a la capital.

"Iremos a por él", ha afirmado Díaz Ayuso, unas declaraciones que han levantado ampollas en la Ciudad Condal al ser la principal feria y la más importante del mundo de la tecnología. "Más solidaridad y cooperación entre Madrid y Barcelona", ha defendido Valls. "El Mobile World Congress debe quedarse en Barcelona a pesar de Colau", ha proseguido el líder de la formación política del Ayuntamiento de Barcelona.

El Mobile World Congress es el evento tecnológico por excelencia. El pasado año dejó un récord de congresistas, más de 106.000, y un impacto en la ciudad de 475 millones de euros. La apuesta de Díaz Ayuso no es baladí. Según ha afirmado este mismo jueves, ha mantenido conversaciones "durante semanas" con los organizadores, mientras ha afirmado: "Creemos que es un evento que se puede celebrar en Madrid y por el que ya me he interesado en otras ocasiones".

"La señora Ayuso en muy poco tiempo nos está tristemente acostumbrando a estas declaraciones arbitrarias y llamativas", ha cargado Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. "Ahora lo que hace es confrontar con un proyecto de consenso. Es una muestra de desconocimiento de cómo funciona la actividad institucional y la actividad económica", ha asegurado.

Los organizadores de la feria tienen encima de la mesa propuestas para trasladar el evento. Portugal sería uno de los candidatos a partir de 2023, cuando expira el contrato, mientras Madrid sería una alternativa en España si los organizadores decidieran marcharse de Barcelona.